https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/macaristan-rus-enerji-urunleri-icin-abdden-yaptirim-muafiyetini-uzatmasini-istiyoruz-1109018573.html

Macaristan: Rus enerji ürünleri için ABD’den yaptırım muafiyetini uzatmasını istiyoruz

Macaristan: Rus enerji ürünleri için ABD’den yaptırım muafiyetini uzatmasını istiyoruz

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rusya'dan enerji ithalatına devam edebilmek amacıyla ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan tanınan muafiyetin bir yıl daha... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T21:18+0300

2026-09-24T21:18+0300

2026-09-24T21:18+0300

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muafiyet

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Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Index haber portalına verdiği demeçte, ülkesinin Rus enerji ürünleri alımına yönelik devam eden sürece dair açıklamalarda bulundu.Mevcut koşullarda Macaristan’a Rusya’dan enerji tedariki yapabilmesi için bir ayrıcalık tanındığını hatırlatan Orban, bu yaptırım muafiyetinin yalnızca bir yıl süreyle geçerli olduğuna dikkat çekti.Orban, söz konusu muafiyetin her yıl ABD yönetimi tarafından onaylanarak yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu kapsamda, muafiyet süresinin 21 Kasım'da yeniden uzatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/magyar-macaristan-rus-petrolu-ve-gazindan-vazgecme-karsiliginda-abden-tazminat-talep-edecek-1108674131.html

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