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Macaristan: Rus enerji ürünleri için ABD’den yaptırım muafiyetini uzatmasını istiyoruz
Macaristan: Rus enerji ürünleri için ABD’den yaptırım muafiyetini uzatmasını istiyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rusya'dan enerji ithalatına devam edebilmek amacıyla ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan tanınan muafiyetin bir yıl daha... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-24T21:18+0300
dünya
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rusya
enerji
abd
yaptırım
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Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Index haber portalına verdiği demeçte, ülkesinin Rus enerji ürünleri alımına yönelik devam eden sürece dair açıklamalarda bulundu.Mevcut koşullarda Macaristan’a Rusya’dan enerji tedariki yapabilmesi için bir ayrıcalık tanındığını hatırlatan Orban, bu yaptırım muafiyetinin yalnızca bir yıl süreyle geçerli olduğuna dikkat çekti.Orban, söz konusu muafiyetin her yıl ABD yönetimi tarafından onaylanarak yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu kapsamda, muafiyet süresinin 21 Kasım'da yeniden uzatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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macaristan, rusya, enerji, abd, yaptırım, muafiyet
macaristan, rusya, enerji, abd, yaptırım, muafiyet

Macaristan: Rus enerji ürünleri için ABD’den yaptırım muafiyetini uzatmasını istiyoruz

21:18 24.09.2026
© AA / Jakub Porzycki Peter Magyar
 Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Jakub Porzycki
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Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rusya'dan enerji ithalatına devam edebilmek amacıyla ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan tanınan muafiyetin bir yıl daha uzatılması için çalıştıklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Index haber portalına verdiği demeçte, ülkesinin Rus enerji ürünleri alımına yönelik devam eden sürece dair açıklamalarda bulundu.
Mevcut koşullarda Macaristan’a Rusya’dan enerji tedariki yapabilmesi için bir ayrıcalık tanındığını hatırlatan Orban, bu yaptırım muafiyetinin yalnızca bir yıl süreyle geçerli olduğuna dikkat çekti.
Orban, söz konusu muafiyetin her yıl ABD yönetimi tarafından onaylanarak yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu kapsamda, muafiyet süresinin 21 Kasım'da yeniden uzatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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