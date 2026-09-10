https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/magyar-macaristan-rus-petrolu-ve-gazindan-vazgecme-karsiliginda-abden-tazminat-talep-edecek-1108674131.html
Magyar: Macaristan, Rus petrolü ve gazından vazgeçme karşılığında AB’den tazminat talep edecek
Magyar: Macaristan, Rus petrolü ve gazından vazgeçme karşılığında AB’den tazminat talep edecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Rusya’dan enerji tedarikinin sona erdirilmesi ve fosil yakıtlardan çıkış sürecinde Avrupa Birliği’nden (AB) mali destek ve... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:41+0300
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2026-09-10T20:41+0300
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Vişegrad Grubu zirvesinin ardından Slovakya'nın başkenti Bratislava’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Magyar, AB’nin yedi yıllık bütçesinde Orta Avrupa’daki şirketlere yönelik somut ve rakamlarla desteklenmiş yardım önerilerinin yer alması gerektiğini belirtti. Magyar, sağlanacak bu desteğin; Rus gazı ve petrolünden çıkış, fosil yakıtlardan alternatif enerji kaynaklarına tam geçiş ve enerji depolama kapasitelerinin geliştirilmesini kapsaması gerektiğini ifade etti.AB yönetimini sadece büyük söylemlerde bulunmakla eleştiren Magyar, “Bunun (tazminat talebinin) oldukça makul bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomi benzin ve dizel yakıt sıkıntısı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Bu durum, AB ülkelerinin bütçeleri üzerinde kaldıramayacakları bir yük oluşturuyor” diye konuştu.AB'nin Rus gazına yönelik kısıtlama takvimiAB Konseyi, ocak ayında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylamıştı.Söz konusu düzenlemeye göre, kısa vadeli sözleşmeler kapsamındaki Rus LNG ithalatı yasağı 25 Nisan’da yürürlüğe girerken, uzun vadeli sözleşmelere yönelik yasağın 1 Ocak 2027’de uygulanması planlanıyor. Rus boru hattı gazına ilişkin yasağın ise kısa vadeli sözleşmeler için 17 Haziran 2026’da, uzun vadeli sözleşmeler için de 1 Kasım 2027’de devreye girmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ab-sayistayi-rus-enerji-kaynaklarindan-cikis-plani-hedeflerin-gerisinde-kaldi-1108638818.html
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peter magyar, macaristan, avrupa birliği, ab, rusya, rus doğal gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), orta avrupa, ab konseyi
peter magyar, macaristan, avrupa birliği, ab, rusya, rus doğal gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), orta avrupa, ab konseyi
Magyar: Macaristan, Rus petrolü ve gazından vazgeçme karşılığında AB’den tazminat talep edecek
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Rusya’dan enerji tedarikinin sona erdirilmesi ve fosil yakıtlardan çıkış sürecinde Avrupa Birliği’nden (AB) mali destek ve tazminat talep edeceklerini belirtti.
Vişegrad Grubu zirvesinin ardından Slovakya'nın başkenti Bratislava’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Magyar, AB’nin yedi yıllık bütçesinde Orta Avrupa’daki şirketlere yönelik somut ve rakamlarla desteklenmiş yardım önerilerinin yer alması gerektiğini belirtti. Magyar, sağlanacak bu desteğin; Rus gazı ve petrolünden çıkış, fosil yakıtlardan alternatif enerji kaynaklarına tam geçiş ve enerji depolama kapasitelerinin geliştirilmesini kapsaması gerektiğini ifade etti.
AB yönetimini sadece büyük söylemlerde bulunmakla eleştiren Magyar, “Bunun (tazminat talebinin) oldukça makul bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomi benzin ve dizel yakıt sıkıntısı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Bu durum, AB ülkelerinin bütçeleri üzerinde kaldıramayacakları bir yük oluşturuyor” diye konuştu.
AB'nin Rus gazına yönelik kısıtlama takvimi
AB Konseyi, ocak ayında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylamıştı.
Söz konusu düzenlemeye göre, kısa vadeli sözleşmeler kapsamındaki Rus LNG ithalatı yasağı 25 Nisan’da yürürlüğe girerken, uzun vadeli sözleşmelere yönelik yasağın 1 Ocak 2027’de uygulanması planlanıyor. Rus boru hattı gazına ilişkin yasağın ise kısa vadeli sözleşmeler için 17 Haziran 2026’da, uzun vadeli sözleşmeler için de 1 Kasım 2027’de devreye girmesi öngörülüyor.