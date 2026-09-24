https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-panama-ve-nikaraguali-mevkidaslariyla-gorustu-1109020879.html

Lavrov, Panama ve Nikaragualı mevkidaşlarıyla görüştü

Lavrov, Panama ve Nikaragualı mevkidaşlarıyla görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamında Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ve Nikaragualı... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T22:55+0300

2026-09-24T22:55+0300

2026-09-24T22:55+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

panama

nikaragua

moskova

new york

bm genel kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099720764_0:232:2815:1815_1920x0_80_0_0_919d668e2a95429d0e54a2f4ef3c26fa.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürdü.Lavrov, Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Panamalı bakanın getirdiği klavyeli tablete dikkat eden Lavrov, “Modern teknolojiler... Ben ise eski usul devam ediyorum” diyerek, önündeki basılı belgeleri gösterdi.Lavrov, Nikaragualı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ise Rusya’nın Nikaragua hükümetinin ülke egemenliğini koruma ve halkın kendi kalkınma yolunu belirleme çabalarına desteğini yineledi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar, Moskova ile Managua arasındaki siyasi diyaloğun gelişimini ve uluslararası alandaki işbirliğini olumlu değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Nikaragua’daki seçim sistemi reformu ile ülkedeki ve çevresindeki gelişmeler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-bm-genel-kurulunun-ust-duzey-haftasinin-ilk-gununde-13-gorusme-yapti-1109015844.html

rusya

panama

nikaragua

moskova

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, panama, nikaragua, moskova, new york, bm genel kurulu