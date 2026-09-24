https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-panama-ve-nikaraguali-mevkidaslariyla-gorustu-1109020879.html
Lavrov, Panama ve Nikaragualı mevkidaşlarıyla görüştü
Lavrov, Panama ve Nikaragualı mevkidaşlarıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamında Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ve Nikaragualı... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürdü.Lavrov, Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Panamalı bakanın getirdiği klavyeli tablete dikkat eden Lavrov, “Modern teknolojiler... Ben ise eski usul devam ediyorum” diyerek, önündeki basılı belgeleri gösterdi.Lavrov, Nikaragualı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ise Rusya’nın Nikaragua hükümetinin ülke egemenliğini koruma ve halkın kendi kalkınma yolunu belirleme çabalarına desteğini yineledi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar, Moskova ile Managua arasındaki siyasi diyaloğun gelişimini ve uluslararası alandaki işbirliğini olumlu değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Nikaragua’daki seçim sistemi reformu ile ülkedeki ve çevresindeki gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-bm-genel-kurulunun-ust-duzey-haftasinin-ilk-gununde-13-gorusme-yapti-1109015844.html
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sergey lavrov, rusya, panama, nikaragua, moskova, new york, bm genel kurulu
sergey lavrov, rusya, panama, nikaragua, moskova, new york, bm genel kurulu
Lavrov, Panama ve Nikaragualı mevkidaşlarıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamında Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ve Nikaragualı mevkidaşı Valdrack Jaentschke ile ayrı ayrı görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürdü.
Lavrov, Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez-Acha ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Panamalı bakanın getirdiği klavyeli tablete dikkat eden Lavrov, “Modern teknolojiler... Ben ise eski usul devam ediyorum” diyerek, önündeki basılı belgeleri gösterdi.
Lavrov, Nikaragualı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ise Rusya’nın Nikaragua hükümetinin ülke egemenliğini koruma ve halkın kendi kalkınma yolunu belirleme çabalarına desteğini yineledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar, Moskova ile Managua arasındaki siyasi diyaloğun gelişimini ve uluslararası alandaki işbirliğini olumlu değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Nikaragua’daki seçim sistemi reformu ile ülkedeki ve çevresindeki gelişmeler ele alındı.