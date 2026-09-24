https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-bm-genel-kurulunun-ust-duzey-haftasinin-ilk-gununde-13-gorusme-yapti-1109015844.html

Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde 13 görüşme yaptı

Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde 13 görüşme yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T18:33+0300

2026-09-24T18:33+0300

2026-09-24T18:33+0300

dünya

sergey lavrov

bm genel kurulu

marco rubio

rusya

abd

agi̇t

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

birleşik arap emirlikleri (bae)

suriye

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “Sergey Lavrov, geride kalan gün içerisinde 13 ikili görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Lavrov’un görüştüğü isimler arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Küba, Suriye, Mısır, Cezayir, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Trinidad ve Tobago ve İsviçre dışişleri bakanlarının bulunduğu belirtildi.Lavrov ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nabil Fahmi, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve BM 81. Genel Kurulu Başkanı Halilur Rahman ile bir araya geldi.Öte yandan Lavrov’un başkanlığında, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının geleneksel toplantısı da gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bmde-81-yilin-en-buyuk-krizi-guven-oldu-abd-yuzunden-bm-islevini-yitirdi-3-dunya-savasini-bekleyin-1109000637.html

rusya

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

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sergey lavrov, bm genel kurulu, marco rubio, rusya, abd, agi̇t, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), birleşik arap emirlikleri (bae), suriye