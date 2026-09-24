https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/lavrov-bm-genel-kurulunun-ust-duzey-haftasinin-ilk-gununde-13-gorusme-yapti-1109015844.html
Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde 13 görüşme yaptı
Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde 13 görüşme yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T18:33+0300
2026-09-24T18:33+0300
2026-09-24T18:33+0300
dünya
sergey lavrov
bm genel kurulu
marco rubio
rusya
abd
agi̇t
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
birleşik arap emirlikleri (bae)
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099723376_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_d80b0e82b2b043a0b4b3017f7b2786fc.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “Sergey Lavrov, geride kalan gün içerisinde 13 ikili görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Lavrov’un görüştüğü isimler arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Küba, Suriye, Mısır, Cezayir, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Trinidad ve Tobago ve İsviçre dışişleri bakanlarının bulunduğu belirtildi.Lavrov ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nabil Fahmi, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve BM 81. Genel Kurulu Başkanı Halilur Rahman ile bir araya geldi.Öte yandan Lavrov’un başkanlığında, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının geleneksel toplantısı da gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bmde-81-yilin-en-buyuk-krizi-guven-oldu-abd-yuzunden-bm-islevini-yitirdi-3-dunya-savasini-bekleyin-1109000637.html
rusya
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099723376_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_cc29e0e811a46d9133dcd165d91555a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, bm genel kurulu, marco rubio, rusya, abd, agi̇t, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), birleşik arap emirlikleri (bae), suriye
sergey lavrov, bm genel kurulu, marco rubio, rusya, abd, agi̇t, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), birleşik arap emirlikleri (bae), suriye
Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde 13 görüşme yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ilk gününde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu 13 isimle ikili görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftası kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, “Sergey Lavrov, geride kalan gün içerisinde 13 ikili görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un görüştüğü isimler arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Küba, Suriye, Mısır, Cezayir, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Trinidad ve Tobago ve İsviçre dışişleri bakanlarının bulunduğu belirtildi.
Lavrov ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nabil Fahmi, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve BM 81. Genel Kurulu Başkanı Halilur Rahman ile bir araya geldi.
Öte yandan Lavrov’un başkanlığında, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının geleneksel toplantısı da gerçekleştirildi.