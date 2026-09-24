https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/adanada-el-bombasi-ve-tabancayla-polise-direndi-supheli-operasyonla-yakalandi-1109014182.html
Adana'da el bombası ve tabancayla polise direndi: Şüpheli operasyonla yakalandı
Adana'da el bombası ve tabancayla polise direndi: Şüpheli operasyonla yakalandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan, düzenlenen operasyonla... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T17:35+0300
2026-09-24T17:35+0300
2026-09-24T17:35+0300
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adana
adana büyükşehir belediyesi
adana barosu
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
firari
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kurşunlama' ve başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şirin Doğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.Firari hükümlünün Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden Doğan, elindeki tabanca ve el bombasıyla teslim olmamak için direndi. Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan Doğan, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreste yapılan aramada el bombası ve tabanca ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sokak-ortasinda-iki-grup-catisti-9-yasindaki-cocuk-canindan-oldu--1108995518.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, firari, hükümlü
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, firari, hükümlü
Adana'da el bombası ve tabancayla polise direndi: Şüpheli operasyonla yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kurşunlama' ve başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şirin Doğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden Doğan, elindeki tabanca ve el bombasıyla teslim olmamak için direndi.
Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan Doğan, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreste yapılan aramada el bombası ve tabanca ele geçirildi.