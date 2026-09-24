https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sokak-ortasinda-iki-grup-catisti-9-yasindaki-cocuk-canindan-oldu--1108995518.html
Sokak ortasında iki grup çatıştı: 9 yaşındaki çocuk canından oldu
Sokak ortasında iki grup çatıştı: 9 yaşındaki çocuk canından oldu
Sputnik Türkiye
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başına mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T10:51+0300
2026-09-24T10:51+0300
2026-09-24T10:51+0300
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hayatını kaybetti
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Adana Yüreğir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada, tabancadan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen arabanın içerisindeki 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet eti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çalışan'ın ailesi yaşananlara isyan ederken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ağabeyiyle dişçiden çıkmıştı20 Eylül'de kardeşiyle birlikte çıkan ağabey Halit Çalışan yolda iki grup arasında silahlı kavga çıkması üzerine hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Çalışan'ın otomobilinin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan'ın (9) başına isabet etti. Ağabeyi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürülen Çalışan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuk, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.Muhammed Emir Çalışan'ın cenazesi, merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.2 kişi tutuklandıOlaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Erden Ç. (24), Derman U. (26), Adil U. (50) ve İbrahim Ö'yü (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erden Ç. ve Derman U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Okula gidecek çocuk mezarda yatıyor isyanı Baba Latif Çalışan da oğlunun kaybı nedeniyle büyük acı çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"O benim canım ciğerimdi. Nereye gitsem benimle gelirdi. En son pazar günü birlikteydik. Gezdiğimiz sırada acıktığını söyledi, bir dönercide yemek yedik. Daha sonra okul üniformasını almak için alışverişe çıktık ama aradığımız üniformayı bulamadık. Bunun üzerine üniforma alımını pazartesiye bıraktık. Eşim ve kızım okul ihtiyaçlarının listesini bana telefonla iletmişti. Oğlum okula başlayacaktı ama okula başlayacak çocuk şu anda mezarda yatıyor. Kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum. Benim içimin yangını ancak böyle söner. Ben ve ailem şu an perişan durumdayız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/6-yasindaki-cocuk-maganda-kursunu-ile-hayatini-kaybetmisti-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1105765297.html
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maganda kurşunu, hayatını kaybetti
maganda kurşunu, hayatını kaybetti
Sokak ortasında iki grup çatıştı: 9 yaşındaki çocuk canından oldu
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başına mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adana Yüreğir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada, tabancadan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen arabanın içerisindeki 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet eti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çalışan'ın ailesi yaşananlara isyan ederken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Ağabeyiyle dişçiden çıkmıştı
20 Eylül'de kardeşiyle birlikte çıkan ağabey Halit Çalışan yolda iki grup arasında silahlı kavga çıkması üzerine hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Çalışan'ın otomobilinin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan'ın (9) başına isabet etti. Ağabeyi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürülen Çalışan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuk, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Muhammed Emir Çalışan'ın cenazesi, merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Erden Ç. (24), Derman U. (26), Adil U. (50) ve İbrahim Ö'yü (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erden Ç. ve Derman U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okula gidecek çocuk mezarda yatıyor isyanı
Baba Latif Çalışan da oğlunun kaybı nedeniyle büyük acı çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"O benim canım ciğerimdi. Nereye gitsem benimle gelirdi. En son pazar günü birlikteydik. Gezdiğimiz sırada acıktığını söyledi, bir dönercide yemek yedik. Daha sonra okul üniformasını almak için alışverişe çıktık ama aradığımız üniformayı bulamadık. Bunun üzerine üniforma alımını pazartesiye bıraktık. Eşim ve kızım okul ihtiyaçlarının listesini bana telefonla iletmişti. Oğlum okula başlayacaktı ama okula başlayacak çocuk şu anda mezarda yatıyor. Kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum. Benim içimin yangını ancak böyle söner. Ben ve ailem şu an perişan durumdayız."