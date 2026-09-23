https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-bolgesinde-iki-yerlesimde-daha-kontrol-saglandi-1108963982.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov bölgesinde iki yerleşimde daha kontrol sağlandı
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov bölgesinde iki yerleşimde daha kontrol sağlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T12:45+0300
2026-09-23T12:45+0300
2026-09-23T12:45+0300
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özel askeri harekat
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününe lişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.380 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinde kuşatılan alanda aktif eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin kuşatmayı daraltmaya ve dış kontrol bölgesini genişletmeye devam ettiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatmayı yarma yönündeki dört girişiminin önlendiği vurgulandı.Ayrıca Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin, Harkov bölgesindeki Petropavlovka, Lozovaya ve Prikolotnoye yerleşimlerinin kontorlü için aktif muharebe eylemlerini sürdürdüğü bilgisi verildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, yakıt depoları ve enerji tesisleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 güdümlü hava bombası ve 868 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna ordusuna ait 3 insansız deniz aracı imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rus-askeri-uzman-slavyansk-kramatorsk-hattindaki-ukrayna-savunmasi-ciddi-baski-altinda-1108300663.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov bölgesinde iki yerleşimde daha kontrol sağlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününe lişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.380 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinde kuşatılan alanda aktif eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin kuşatmayı daraltmaya ve dış kontrol bölgesini genişletmeye devam ettiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatmayı yarma yönündeki dört girişiminin önlendiği vurgulandı.
Ayrıca Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin, Harkov bölgesindeki Petropavlovka, Lozovaya ve Prikolotnoye yerleşimlerinin kontorlü için aktif muharebe eylemlerini sürdürdüğü bilgisi verildi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, yakıt depoları ve enerji tesisleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 bölge vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 güdümlü hava bombası ve 868 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna ordusuna ait 3 insansız deniz aracı imha edildi.