Rus askeri uzman: Slavyansk-Kramatorsk hattındaki Ukrayna savunması ciddi baskı altında
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu
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Emekli Rus albay ve askeri uzman Andrey Koşkin, Rus birliklerinin Slovyansk ve Drujkovka yönlerinde eş zamanlı ilerlemesinin Ukrayna savunma sistemine ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti. Koşkin, Kramatorsk havaalanı çevresindeki çatışmaların kentin ikmal hatlarını keseceğini ifade etti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Rus birliklerinin tüm cephelerde hız kesmeden ilerlediği yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren emekli Rus albay ve askeri uzman Andrey Koşkin, Slovyansk-Kramatorsk-Drujkovka aglomerasyonunun uzun süredir kapsamlı biçimde tahkim edildiğini söyledi.
Bölgedeki savunmanın yüksek katlı binalar, sanayi bölgeleri ve gelişmiş ulaşım altyapısından yararlanılarak derinlemesine kurulduğunu belirten Koşkin, Rus birliklerinin Slovyansk ve Drujkovka’ya iki ayrı yönden yaklaşmasının Ukrayna’nın bölgedeki savunma düzeni üzerinde ciddi bir baskı yarattığına dikkat çekti. Koşkin, “Aglomerasyon savunmasının çatırdamaya başladığı söylenebilir. Slovyansk ve Drujkovka’ya eş zamanlı olarak iki yönden yaklaşılması, tüm savunma sistemi açısından çok ciddi bir darbedir” dedi.
‘Sadece toprak için mücadele etmiyoruz, ikmal yollarını kesiyoruz’
Kramatorsk Havaalanı'nın taşıdığı stratejik öneme değinen Koşkin, ileri taarruz birliklerinin havaalanı arazisinde çatışma yürüttüğüne ilişkin açıklamaların önemini şu sözlerle vurguladı:
Kramatorsk Havaalanı yalnızca bir uçuş pistinden ibaret değil. Gerasimov, taarruz birliklerinin ileri unsurlarının havaalanı arazisinde çatışma yürüttüğünü açıkça söyledi. Bu havaalanının ele geçirilmesi bize önemli avantajlar sağlayacak. İlk olarak, kentten üç kilometre uzaklıkta, bundan sonraki taarruzun başlatılabileceği bir ileri mevzi elde edeceğiz. İkinci olarak, karşı tarafın garnizonunu ikmal etmek için kullandığı lojistik güzergahları uzun menzilli silahlarla vurabileceğiz. Yani yalnızca toprak için mücadele etmiyoruz; Kramatorsk’un ikmal yollarını da kesiyoruz.
“Bu artık bir 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesi"
Koşkin, havaalanındaki ilerleyişin karşı taraf üzerinde son derece büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu vurguladı:
2014’ten bu yana Donbass’a yönelik tüm operasyonların karargahı olan havaalanında artık bulunuyor olmamız çok kritik. Onlar da şunu anlıyor: Havaalanı düştüğü takdirde Kramatorsk doğrudan saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalacak ve bu bölgedeki savunma hatlarının tamamı çökecek. Bu artık bir ‘eğer’ meselesi değil, ‘ne zaman’ meselesi.
‘Siyasi bir çöküş anlamına da gelecek’
Ukrayna’da askerlik yaşının düşürülmesi ve kadınların silahlı kuvvetlere alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler hazırlandığına dikkat çeken Koşkin, bu durumun insan gücü rezervlerinin azaldığına işaret ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne asker alımında yaş sınırının yeniden düşürülmesini öngören yeni bir yasa hazırlanıyor. Kadınların da askere alınmasını sağlayacak bir düzenleme de yeni yasa kapsamında gündemde. İnsan gücü rezervlerinin tükenmek üzere olduğunu anlıyorlar. Eğer bu aglomerasyonun kontrolünü ele geçirirsek, bu yalnızca askeri bir başarı değil, siyasi bir çöküş anlamına da gelecek. Çünkü Donbass, onların en büyük kozu ve sembolü. Dolayısıyla bölgenin kaybı, Ukrayna'nın Donbass stratejisinin tamamen çökmesi demektir.