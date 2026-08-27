https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rus-askeri-uzman-slavyansk-kramatorsk-hattindaki-ukrayna-savunmasi-ciddi-baski-altinda-1108300663.html

Rus askeri uzman: Slavyansk-Kramatorsk hattındaki Ukrayna savunması ciddi baskı altında

Rus askeri uzman: Slavyansk-Kramatorsk hattındaki Ukrayna savunması ciddi baskı altında

Sputnik Türkiye

Emekli Rus albay ve askeri uzman Andrey Koşkin, Rus birliklerinin Slovyansk ve Drujkovka yönlerinde eş zamanlı ilerlemesinin Ukrayna savunma sistemine ciddi... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T18:14+0300

2026-08-27T18:14+0300

2026-08-27T18:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

andrey koşkin

valeriy gerasimov

rusya

kramatorsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

donbass

ukrayna

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Rus birliklerinin tüm cephelerde hız kesmeden ilerlediği yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren emekli Rus albay ve askeri uzman Andrey Koşkin, Slovyansk-Kramatorsk-Drujkovka aglomerasyonunun uzun süredir kapsamlı biçimde tahkim edildiğini söyledi.Bölgedeki savunmanın yüksek katlı binalar, sanayi bölgeleri ve gelişmiş ulaşım altyapısından yararlanılarak derinlemesine kurulduğunu belirten Koşkin, Rus birliklerinin Slovyansk ve Drujkovka’ya iki ayrı yönden yaklaşmasının Ukrayna’nın bölgedeki savunma düzeni üzerinde ciddi bir baskı yarattığına dikkat çekti. Koşkin, “Aglomerasyon savunmasının çatırdamaya başladığı söylenebilir. Slovyansk ve Drujkovka’ya eş zamanlı olarak iki yönden yaklaşılması, tüm savunma sistemi açısından çok ciddi bir darbedir” dedi.‘Sadece toprak için mücadele etmiyoruz, ikmal yollarını kesiyoruz’Kramatorsk Havaalanı'nın taşıdığı stratejik öneme değinen Koşkin, ileri taarruz birliklerinin havaalanı arazisinde çatışma yürüttüğüne ilişkin açıklamaların önemini şu sözlerle vurguladı:“Bu artık bir 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesi"Koşkin, havaalanındaki ilerleyişin karşı taraf üzerinde son derece büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu vurguladı: ‘Siyasi bir çöküş anlamına da gelecek’Ukrayna’da askerlik yaşının düşürülmesi ve kadınların silahlı kuvvetlere alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler hazırlandığına dikkat çeken Koşkin, bu durumun insan gücü rezervlerinin azaldığına işaret ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html

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kramatorsk

donbass

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andrey koşkin, valeriy gerasimov, rusya, kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna