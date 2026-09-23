https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/hulya-kocyigit-ben-vasiyet-hazirlamadim-1108960103.html
Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım
Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım
Sputnik Türkiye
Kadir İnanır vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmüyor. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan oyuncunun mal varlığıyla ilgili Hülya Koçyiğit'ten... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T11:51+0300
2026-09-23T11:51+0300
2026-09-23T11:51+0300
yaşam
hülya koçyiğit
kadir i̇nanır
vasiyet
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26 Haziran'da vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mal varlığını kime bırakacağı günlerce konuşuldu. Vasiyetinin açılacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı.'İnanır'ın kararına saygı duymak lazım'Tüm bu tartışmalar sonrası Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.Koçyiğit, "Bu ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım" dedi.'Vasiyet hazırlatmadım'Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname yazmadığını da ifade etti. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/serdar-ortac-vasiyetini-yazdi-mirasini-kimlere-birakti-1108924231.html
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hülya koçyiğit, kadir i̇nanır, vasiyet
hülya koçyiğit, kadir i̇nanır, vasiyet
Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım
Kadir İnanır vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmüyor. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan oyuncunun mal varlığıyla ilgili Hülya Koçyiğit'ten de yorum geldi.
26 Haziran'da vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın
mal varlığını kime bırakacağı günlerce konuşuldu. Vasiyetinin açılacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi
sonrası İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya
çıktı.
'İnanır'ın kararına saygı duymak lazım'
Tüm bu tartışmalar sonrası Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Koçyiğit, "Bu ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım" dedi.
Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname yazmadığını da ifade etti. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları sürüyor.