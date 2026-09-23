https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/hulya-kocyigit-ben-vasiyet-hazirlamadim-1108960103.html

Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım

Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım

Sputnik Türkiye

Kadir İnanır vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmüyor. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan oyuncunun mal varlığıyla ilgili Hülya Koçyiğit'ten... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:51+0300

2026-09-23T11:51+0300

2026-09-23T11:51+0300

yaşam

hülya koçyiğit

kadir i̇nanır

vasiyet

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26 Haziran'da vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mal varlığını kime bırakacağı günlerce konuşuldu. Vasiyetinin açılacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı.'İnanır'ın kararına saygı duymak lazım'Tüm bu tartışmalar sonrası Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.Koçyiğit, "Bu ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım" dedi.'Vasiyet hazırlatmadım'Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname yazmadığını da ifade etti. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/serdar-ortac-vasiyetini-yazdi-mirasini-kimlere-birakti-1108924231.html

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hülya koçyiğit, kadir i̇nanır, vasiyet