https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kadir-inanirin-mirasi-tartisilirken-yegeni-insaatta-goruntulendi-bana-yeter-1108960487.html

Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken yeğeni inşaatta görüntülendi: 'Bana yeter'

Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken yeğeni inşaatta görüntülendi: 'Bana yeter'

Sputnik Türkiye

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından hazırladığı üç ayrı vasiyet gündeme geldi. Yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtilen mirasın 27 yıllık... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:22+0300

2026-09-23T11:22+0300

2026-09-23T11:22+0300

türki̇ye

kadir i̇nanır

jülide kural

miras

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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mirası ve vasiyetleri gündeme geldi. İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı belirtilirken, noter huzurunda düzenlenen vasiyetlerin içeriğinin gizli tutulduğu aktarıldı.Taşınmazlar, koleksiyonlar ve nakit paralarla birlikte yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtilen servetin, İnanır’ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakıldığı öne sürüldü.Levent İnanır vasiyetlere ilişkin konuşmuştuKadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, adliye önünde yaptığı açıklamada vasiyetlerin hazırlanma sürecine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu savunmuştu.Levent İnanır şu ifadeleri kullanmıştı:"Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. Vasiyetini üç kere değiştirmesi soru işareti. Dayımın yetim yeğenleri var. Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?"Fırat İnanır inşaatta görüntülendiKadir İnanır’ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken, sanatçının yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır’ın oğlu Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi.İnşaat proje işleriyle uğraşan Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek mirasa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.'Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter'Fırat İnanır, amcasının kararına ilişkin, “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kadir-inanirin-mirasini-kime-biraktigini-avukati-acikladi-unlu-ismin-son-istegi-de-ortaya-cikti--1108906302.html

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