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Serdar Ortaç vasiyetini yazdı: Mirasını kimlere bıraktı?
Serdar Ortaç vasiyetini yazdı: Mirasını kimlere bıraktı?
Sputnik Türkiye
Serdar Ortaç, mal varlığının kendisinden sonra kimlere kalacağını belirlediğini ve vasiyetini hazırladığını açıkladı. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T08:34+0300
2026-09-22T08:34+0300
yaşam
serdar ortaç
kadir i̇nanır
haberler
türkiye
vasiyet
vasiyetname
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Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi.Ortaç, hayattayken mal varlığının geleceğini düzenlediğini ve ölümünün ardından mirasının kimler arasında paylaşılacağına karar verdiğini söyledi.Serdar Ortaç vasiyetini hazırladıKadir İnanır'ın mirasını hayattayken düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de benzer bir yol izlediğini belirtti.Ünlü şarkıcının açıklamasına göre mirasından, uzun süredir yanında çalışan kişiler ile hayatını kaybeden kardeşinin çocukları yararlanacak.Ortaç, kendisiyle uzun yıllardır çalışan bazı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini ve mal varlığının ölümünün ardından belirlediği kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini ifade etti.Mirasında kardeşinin çocukları da varSerdar Ortaç'ın vasiyetine ilişkin açıklamasında özellikle kardeşinin çocukları dikkat çekti.Şarkıcının kardeşi Serkan Ortaç, 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Ortaç'ın yeğenlerinin yanı sıra uzun süredir yanında bulunan çalışanlarını da mirasına dahil etmesi, vasiyetinin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.Ortaç'ın mal varlığının kesin büyüklüğüne ve vasiyetteki paylaşım oranlarına ilişkin ise ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.İstinye'deki Boğaz manzaralı evi yeniden gündemdeVasiyet açıklamasının ardından Serdar Ortaç'ın İstanbul İstinye'deki Boğaz manzaralı evi de yeniden gündeme geldi.Ortaç'ın söz konusu evi 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı, gayrimenkulün değerinin daha sonraki yıllarda önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunan evin 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu aktarılıyor.Ancak evin günümüzdeki kesin piyasa değerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış güncel bir ekspertiz bulunmuyor.Serdar Ortaç mirasını önceden düzenlediOrtaç'ın açıklamasıyla birlikte, sanatçının mirasının paylaşımını hayattayken belirlediği ortaya çıktı.Ünlü şarkıcı, böylece mal varlığının kendisinden sonra kimlere bırakılacağı konusunda kararını verdiğini açıklarken, vasiyetin hukuki ayrıntıları ve mirasçılar arasındaki paylaşım oranları konusunda bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amedspor-zirveye-cikti-yapay-zeka-bu-sene-super-ligte-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1108923988.html
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serdar ortaç, kadir i̇nanır, haberler, türkiye, vasiyet, vasiyetname
serdar ortaç, kadir i̇nanır, haberler, türkiye, vasiyet, vasiyetname

Serdar Ortaç vasiyetini yazdı: Mirasını kimlere bıraktı?

08:34 22.09.2026
© AASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Serdar Ortaç, mal varlığının kendisinden sonra kimlere kalacağını belirlediğini ve vasiyetini hazırladığını açıkladı. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren ünlü şarkıcı, mirasını yanında çalışanlar ile hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını söyledi.
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Ortaç, hayattayken mal varlığının geleceğini düzenlediğini ve ölümünün ardından mirasının kimler arasında paylaşılacağına karar verdiğini söyledi.

Serdar Ortaç vasiyetini hazırladı

Kadir İnanır'ın mirasını hayattayken düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de benzer bir yol izlediğini belirtti.
Ünlü şarkıcının açıklamasına göre mirasından, uzun süredir yanında çalışan kişiler ile hayatını kaybeden kardeşinin çocukları yararlanacak.
Ortaç, kendisiyle uzun yıllardır çalışan bazı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini ve mal varlığının ölümünün ardından belirlediği kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini ifade etti.

Mirasında kardeşinin çocukları da var

Serdar Ortaç'ın vasiyetine ilişkin açıklamasında özellikle kardeşinin çocukları dikkat çekti.
Şarkıcının kardeşi Serkan Ortaç, 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Ortaç'ın yeğenlerinin yanı sıra uzun süredir yanında bulunan çalışanlarını da mirasına dahil etmesi, vasiyetinin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
Ortaç'ın mal varlığının kesin büyüklüğüne ve vasiyetteki paylaşım oranlarına ilişkin ise ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

İstinye'deki Boğaz manzaralı evi yeniden gündemde

Vasiyet açıklamasının ardından Serdar Ortaç'ın İstanbul İstinye'deki Boğaz manzaralı evi de yeniden gündeme geldi.
Ortaç'ın söz konusu evi 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı, gayrimenkulün değerinin daha sonraki yıllarda önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.
Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunan evin 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu aktarılıyor.
Ancak evin günümüzdeki kesin piyasa değerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış güncel bir ekspertiz bulunmuyor.

Serdar Ortaç mirasını önceden düzenledi

Ortaç'ın açıklamasıyla birlikte, sanatçının mirasının paylaşımını hayattayken belirlediği ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, böylece mal varlığının kendisinden sonra kimlere bırakılacağı konusunda kararını verdiğini açıklarken, vasiyetin hukuki ayrıntıları ve mirasçılar arasındaki paylaşım oranları konusunda bilgi vermedi.
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