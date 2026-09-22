https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/serdar-ortac-vasiyetini-yazdi-mirasini-kimlere-birakti-1108924231.html

Serdar Ortaç vasiyetini yazdı: Mirasını kimlere bıraktı?

Serdar Ortaç vasiyetini yazdı: Mirasını kimlere bıraktı?

Sputnik Türkiye

Serdar Ortaç, mal varlığının kendisinden sonra kimlere kalacağını belirlediğini ve vasiyetini hazırladığını açıkladı. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T08:34+0300

2026-09-22T08:34+0300

2026-09-22T08:34+0300

yaşam

serdar ortaç

kadir i̇nanır

haberler

türkiye

vasiyet

vasiyetname

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Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi.Ortaç, hayattayken mal varlığının geleceğini düzenlediğini ve ölümünün ardından mirasının kimler arasında paylaşılacağına karar verdiğini söyledi.Serdar Ortaç vasiyetini hazırladıKadir İnanır'ın mirasını hayattayken düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de benzer bir yol izlediğini belirtti.Ünlü şarkıcının açıklamasına göre mirasından, uzun süredir yanında çalışan kişiler ile hayatını kaybeden kardeşinin çocukları yararlanacak.Ortaç, kendisiyle uzun yıllardır çalışan bazı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini ve mal varlığının ölümünün ardından belirlediği kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini ifade etti.Mirasında kardeşinin çocukları da varSerdar Ortaç'ın vasiyetine ilişkin açıklamasında özellikle kardeşinin çocukları dikkat çekti.Şarkıcının kardeşi Serkan Ortaç, 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Ortaç'ın yeğenlerinin yanı sıra uzun süredir yanında bulunan çalışanlarını da mirasına dahil etmesi, vasiyetinin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.Ortaç'ın mal varlığının kesin büyüklüğüne ve vasiyetteki paylaşım oranlarına ilişkin ise ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.İstinye'deki Boğaz manzaralı evi yeniden gündemdeVasiyet açıklamasının ardından Serdar Ortaç'ın İstanbul İstinye'deki Boğaz manzaralı evi de yeniden gündeme geldi.Ortaç'ın söz konusu evi 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı, gayrimenkulün değerinin daha sonraki yıllarda önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunan evin 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu aktarılıyor.Ancak evin günümüzdeki kesin piyasa değerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış güncel bir ekspertiz bulunmuyor.Serdar Ortaç mirasını önceden düzenlediOrtaç'ın açıklamasıyla birlikte, sanatçının mirasının paylaşımını hayattayken belirlediği ortaya çıktı.Ünlü şarkıcı, böylece mal varlığının kendisinden sonra kimlere bırakılacağı konusunda kararını verdiğini açıklarken, vasiyetin hukuki ayrıntıları ve mirasçılar arasındaki paylaşım oranları konusunda bilgi vermedi.

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serdar ortaç, kadir i̇nanır, haberler, türkiye, vasiyet, vasiyetname