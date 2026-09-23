https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/buyuk-okyanusta-alarm-polo-kasirgasi-5-kategoriye-yukseldi-1108954266.html

Büyük Okyanus'ta alarm: Polo Kasırgası 5. kategoriye yükseldi

Büyük Okyanus'ta alarm: Polo Kasırgası 5. kategoriye yükseldi

Sputnik Türkiye

Meksika açıklarında olağandışı bir hızla şiddetlenen Polo Kasırgası, Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü ve korkutucu fırtınalarından biri haline geldi. ABD... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T06:58+0300

2026-09-23T06:58+0300

2026-09-23T06:58+0300

dünya

büyük okyanus

abd

miami

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

kasırga

kasırga

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NOAA'nın Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, saatte yaklaşık 285 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla "aşırı tehlikeli" nitelendirilen fırtınanın sadece 24 saat içindeki olağanüstü gelişimini paylaştı. Yavaş hareket eden Polo Kasırgası, Saffir-Simpson ölçeğindeki en yüksek seviye olan 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olarak kayıtlara geçti.Uzmanlar, fırtınayı besleyen aşırı sıcak okyanus suları sayesinde sistemin önümüzdeki günlerde de gücünü koruyabileceğine dikkat çekiyor. Doğrudan karaya vurması beklenmese de, fırtınanın izleyeceği rota boyunca yaratacağı tehlike bölgeyi teyakkuza geçirdi.Meksika kıyılarında sel ve heyelan tehlikesiGüneybatı kıyılarını teğet geçmesi öngörülen kasırga nedeniyle Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkı tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle Jalisco, Colima ve Michoacan eyaletlerinin büyük risk altında olduğu vurgulanırken, kıyı kesimlerinde 15 ila 20 santimetreye varan yağışlar bekleniyor. Bölge sakinleri dev dalgalar, şiddetli yağışlar, sel ve heyelan tehlikesine karşı uyarılıyor.Fırtınayı besleyen temel etkenin ise rekor seviyelere ulaşan deniz sıcaklıkları olduğu belirtiliyor. Günlük deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın çok üzerine çıkması, okyanustan atmosfere salınan ısıyı artırarak küresel hava düzenlerini tehdit etmeye devam ediyor.

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büyük okyanus, abd, miami, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), kasırga, kasırga