https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankaraya-saganak-vurdu-yol-coktu-araclari-su-basti-1108951584.html
Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı
Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı
Sputnik Türkiye
Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü, park halindeki bazı araçlar zarar gördü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T23:06+0300
2026-09-22T23:06+0300
2026-09-22T23:12+0300
türki̇ye
ankara
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sel
sel felaketi
yol
yol çalışması
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören'de Gülgün Sokak'taki yolda çökme meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü.Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sinopta-saganak-etkili-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1108948604.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, yol, yol çalışması
ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, yol, yol çalışması
Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı
23:06 22.09.2026 (güncellendi: 23:12 22.09.2026)
Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü, park halindeki bazı araçlar zarar gördü.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören'de Gülgün Sokak'taki yolda çökme meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü.
Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.