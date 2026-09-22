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Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı
Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı
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Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü, park halindeki bazı araçlar zarar gördü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ankara
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sel
sel felaketi
yol
yol çalışması
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören'de Gülgün Sokak'taki yolda çökme meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü.Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sinopta-saganak-etkili-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1108948604.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, yol, yol çalışması
ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, yol, yol çalışması

Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı

23:06 22.09.2026 (güncellendi: 23:12 22.09.2026)
© AA / Cem GencoAnkara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / Cem Genco
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Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü, park halindeki bazı araçlar zarar gördü.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören'de Gülgün Sokak'taki yolda çökme meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü.
Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri ve çamur oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
TÜRKİYE
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
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