https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankaraya-saganak-vurdu-yol-coktu-araclari-su-basti-1108951584.html

Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı

Ankara'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçları su bastı

Sputnik Türkiye

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü, park halindeki bazı araçlar zarar gördü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T23:06+0300

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ankara

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sağanak yağış

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sel

sel felaketi

yol

yol çalışması

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören'de Gülgün Sokak'taki yolda çökme meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü.Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sinopta-saganak-etkili-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1108948604.html

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ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sel, sel felaketi, yol, yol çalışması