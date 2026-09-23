https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bilim-dunyasi-bu-gizemi-cozmeye-calisiyor-ters-yonlu-gezegen-nasil-olustu-1108961835.html

Bilim dünyası bu gizemi çözmeye çalışıyor: Ters yönlü gezegen nasıl oluştu?

Bilim dünyası bu gizemi çözmeye çalışıyor: Ters yönlü gezegen nasıl oluştu?

Sputnik Türkiye

Dünya'dan 73 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen GJ 3090 b adlı ötegezegen, ev sahibi yıldızının dönüş yönünün tamamen aksine hareket ederek bilim dünyasını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T12:03+0300

2026-09-23T12:03+0300

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2022 yılında keşfedilen ve Dünya'dan 2,2 kat daha büyük yarıçapa ile 4,5 kat kütleye sahip olan GJ 3090 b, yıldızının ekvator düzlemiyle 136 derecelik şaşırtıcı bir açı oluşturuyor. La Silla Gözlemevi'ndeki NIRPS aracıyla gerçekleştirilen hassas ölçümler sonucunda ortaya çıkarılan bu durum, benzeri görülmemiş istisnalar arasında yer alıyor. Bugüne kadar yörünge eğikliği bu denli yüksek yalnızca beş sistem keşfedilmiş durumda.Ancak bu sistemi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, yörüngeyi bu ölçüde bozabilecek devasa bir dış gezegenin veya kahverengi cücenin bulunmaması. Mevcut teorilerde bu devasa yoldaş cisimlerin eksikliği, araştırmacıların kabul edilen gezegen oluşum süreçlerini ve modellerini tamamen yeniden ele almasını zorunlu kılıyor.Yeni bir oluşum teorisi geliştiriliyorAstronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan bulgulara göre, dev bir yoldaşın yokluğunda bu olağandışı durumun arkasında başka bir senaryo yatıyor olabilir. Uzmanlar, yıldızın geçmişte dışarıdan ters yönlü ve hizasız ikincil bir disk materyali yutmuş olabileceğini ve gezegenin de bu disk içerisinde şekillendiğini tahmin ediyor. Bu sıra dışı keşif, evrendeki ötegezegen sistemlerinin ne kadar karmaşık yapılara sahip olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/uzayda-beklenmedik-kesif-bebek-gezegen-dogrulandi-1108954972.html

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