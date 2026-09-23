https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/uzayda-beklenmedik-kesif-bebek-gezegen-dogrulandi-1108954972.html

Uzayda beklenmedik keşif: Bebek gezegen doğrulandı

Uzayda beklenmedik keşif: Bebek gezegen doğrulandı

Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, evrenin derinliklerinde evrimin en gizemli anına tanıklık ederek beklenenden çok daha hızlı oluşan ve bir milyon yıldan genç olan Jüpiter... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T08:01+0300

2026-09-23T08:01+0300

2026-09-23T08:01+0300

yaşam

jüpiter

dünya

nancy grace roman uzay teleskobu

haberler

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107339129_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c9f6bed1c22d25212ad1b32b51d55f7d.jpg

Şili'deki Diego Portales Üniversitesinden doktora adayı Andrea Bernardi liderliğindeki bir ekibin gerçekleştirdiği araştırma, yedi yıldızın arşivlenmiş gözlemlerini inceleyerek bu sönük nesneyi gün yüzüne çıkardı. Hawaii'deki W. M. Keck Gözlemevi'nde yer alan koronagraf yardımıyla yıldızların yoğun ışığı engellenerek, toz, gaz ve kayayla dolu disklerin içindeki boşluklar incelendi.Yıldızından yaklaşık 55 kat daha uzak bir mesafede konumlanan Elias 2-24 b, standart modellere göre bu kadar büyüyecek yeterli zamana sahip olmaması gerekiyormuş gibi davranarak bilim dünyasını şaşırttı. Şili'deki Astrofizik Çalışmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Lucas Cieza, bu keşfin mevcut en iyi teorilerde bile bazı önemli süreçlerin eksik olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.On yıllık gizem ve arşiv verileriOn yıldır araştırmacıların kafasını kurcalayan bu parlak ışık noktasının bir arka plan yıldızı mı yoksa gerçek bir gezegen mi olduğu sorusu, 2018 ve 2020 yıllarına ait Keck Gözlemevi Arşivi verilerinin birleştirilmesiyle çözüldü. Nesnenin yörüngesindeki hareketlerini izleyen uzmanlar, bunun bir gezegen olduğunu kesin olarak kanıtladı.Gök bilimciler, NASA'nın yeni fırlatılan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi gelişmiş araçlar sayesinde bu tür bebek gezegenlerin çok daha kolay tespit edileceğini ve gezegen oluşumundaki büyük bilgi boşluklarının doldurulacağını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/buyuk-okyanusta-alarm-polo-kasirgasi-5-kategoriye-yukseldi-1108954266.html

jüpiter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jüpiter, dünya, nancy grace roman uzay teleskobu, haberler, yılsonu2026