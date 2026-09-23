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Uzayda beklenmedik keşif: Bebek gezegen doğrulandı
Uzayda beklenmedik keşif: Bebek gezegen doğrulandı
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Gök bilimciler, evrenin derinliklerinde evrimin en gizemli anına tanıklık ederek beklenenden çok daha hızlı oluşan ve bir milyon yıldan genç olan Jüpiter... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Şili'deki Diego Portales Üniversitesinden doktora adayı Andrea Bernardi liderliğindeki bir ekibin gerçekleştirdiği araştırma, yedi yıldızın arşivlenmiş gözlemlerini inceleyerek bu sönük nesneyi gün yüzüne çıkardı. Hawaii'deki W. M. Keck Gözlemevi'nde yer alan koronagraf yardımıyla yıldızların yoğun ışığı engellenerek, toz, gaz ve kayayla dolu disklerin içindeki boşluklar incelendi.Yıldızından yaklaşık 55 kat daha uzak bir mesafede konumlanan Elias 2-24 b, standart modellere göre bu kadar büyüyecek yeterli zamana sahip olmaması gerekiyormuş gibi davranarak bilim dünyasını şaşırttı. Şili'deki Astrofizik Çalışmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Lucas Cieza, bu keşfin mevcut en iyi teorilerde bile bazı önemli süreçlerin eksik olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.On yıllık gizem ve arşiv verileriOn yıldır araştırmacıların kafasını kurcalayan bu parlak ışık noktasının bir arka plan yıldızı mı yoksa gerçek bir gezegen mi olduğu sorusu, 2018 ve 2020 yıllarına ait Keck Gözlemevi Arşivi verilerinin birleştirilmesiyle çözüldü. Nesnenin yörüngesindeki hareketlerini izleyen uzmanlar, bunun bir gezegen olduğunu kesin olarak kanıtladı.Gök bilimciler, NASA'nın yeni fırlatılan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi gelişmiş araçlar sayesinde bu tür bebek gezegenlerin çok daha kolay tespit edileceğini ve gezegen oluşumundaki büyük bilgi boşluklarının doldurulacağını belirtiyor.
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jüpiter, dünya, nancy grace roman uzay teleskobu, haberler, yılsonu2026
jüpiter, dünya, nancy grace roman uzay teleskobu, haberler, yılsonu2026

Uzayda beklenmedik keşif: Bebek gezegen doğrulandı

08:01 23.09.2026
© Fotoğraf : ESOLHS 1140b dış gezegeninin tasviri
LHS 1140b dış gezegeninin tasviri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Fotoğraf : ESO
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Gök bilimciler, evrenin derinliklerinde evrimin en gizemli anına tanıklık ederek beklenenden çok daha hızlı oluşan ve bir milyon yıldan genç olan Jüpiter büyüklüğündeki Elias 2-24 b bebek gezegenini doğruladı. Dünya'dan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu sıra dışı keşif, mevcut gezegen oluşum modellerini altüst ediyor.
Şili'deki Diego Portales Üniversitesinden doktora adayı Andrea Bernardi liderliğindeki bir ekibin gerçekleştirdiği araştırma, yedi yıldızın arşivlenmiş gözlemlerini inceleyerek bu sönük nesneyi gün yüzüne çıkardı. Hawaii'deki W. M. Keck Gözlemevi'nde yer alan koronagraf yardımıyla yıldızların yoğun ışığı engellenerek, toz, gaz ve kayayla dolu disklerin içindeki boşluklar incelendi.
Yıldızından yaklaşık 55 kat daha uzak bir mesafede konumlanan Elias 2-24 b, standart modellere göre bu kadar büyüyecek yeterli zamana sahip olmaması gerekiyormuş gibi davranarak bilim dünyasını şaşırttı. Şili'deki Astrofizik Çalışmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Lucas Cieza, bu keşfin mevcut en iyi teorilerde bile bazı önemli süreçlerin eksik olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

On yıllık gizem ve arşiv verileri

On yıldır araştırmacıların kafasını kurcalayan bu parlak ışık noktasının bir arka plan yıldızı mı yoksa gerçek bir gezegen mi olduğu sorusu, 2018 ve 2020 yıllarına ait Keck Gözlemevi Arşivi verilerinin birleştirilmesiyle çözüldü. Nesnenin yörüngesindeki hareketlerini izleyen uzmanlar, bunun bir gezegen olduğunu kesin olarak kanıtladı.
Gök bilimciler, NASA'nın yeni fırlatılan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi gelişmiş araçlar sayesinde bu tür bebek gezegenlerin çok daha kolay tespit edileceğini ve gezegen oluşumundaki büyük bilgi boşluklarının doldurulacağını belirtiyor.
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