https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rus-ordusu-kusatilan-bolgede-yer-alan-yedi-yerlesimde-konuslanan-ukrayna-birliklerini-vurdu-1108933268.html
Rus ordusu, kuşatılan bölgede yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurdu
Rus ordusu, kuşatılan bölgede yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde kuşatılan geniş alanda yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurduğunu bildirdi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T12:43+0300
2026-09-22T12:43+0300
2026-09-22T12:51+0300
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ukrayna
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özel askeri harekat
kayıp
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününe lişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin Harkov bölgesinde kuşatılan geniş alanda yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurduğu ifade edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesindeki dört yerleşim etrafında dış kontrol bölgesini genişletmek amacıyla aktif eylemler sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin kuşatmayı daraltmaya ve dış kontrol bölgesini genişletmeye devam ettiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatmayı yarma yönündeki tüm girişimlerin önlendiği vurgulandı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.315 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev alan savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, İHA üretim ve depolama tesisleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 bölge vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 6 güdümlü hava bombası ve 629 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-sumi-ve-donetskte-uc-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-1108335781.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri, harkov, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri, harkov, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu, kuşatılan bölgede yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurdu
12:43 22.09.2026 (güncellendi: 12:51 22.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde kuşatılan geniş alanda yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın son bir gününe lişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin Harkov bölgesinde kuşatılan geniş alanda yer alan yedi yerleşimde konuşlanan Ukrayna birliklerini vurduğu ifade edildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesindeki dört yerleşim etrafında dış kontrol bölgesini genişletmek amacıyla aktif eylemler sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin kuşatmayı daraltmaya ve dış kontrol bölgesini genişletmeye devam ettiği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kuşatmayı yarma yönündeki tüm girişimlerin önlendiği vurgulandı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.315 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev alan savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, İHA üretim ve depolama tesisleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 bölge vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 6 güdümlü hava bombası ve 629 uçak tipi İHA düşürdü.