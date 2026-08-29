https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-sumi-ve-donetskte-uc-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-1108335781.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Sumi ve Donetsk'te üç yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Sumi ve Donetsk'te üç yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Sumi bölgesinde bulunan Hrapovşçina ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC Rubejnoye... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T13:38+0300
2026-08-29T13:38+0300
2026-08-29T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
ukrayna
zaporojye
sumi bölgesi
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Kuzey Askeri Grubuna bağlı birliklerin aktif operasyonlar sonucunda Hrapovşçina bölgesinde kontrolü sağladığı ifade edilen açıklamada, Merkez Askeri Grubunun ise Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşimlerini "kararlı eylemler sonucunda kurtardığı" kaydedildi.Açıklamada, Batı Askeri Grubunun daha avantajlı hatlar ve mevziler elde ettiği, Ukrayna ordusunun bu bölgede 220’den fazla asker kaybettiği bilgisine yer verildi.Doğu Askeri Grubunun Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü ve Dnepropetrovsk ile Zaporojye bölgelerindeki çeşitli yerleşimlerde Ukrayna birliklerine saldırılar düzenlediği aktarıldı. Bakanlık, Ukrayna tarafının bu bölgelerde son 24 saatte yaklaşık 310 asker kaybettiği bilgisini paylaştı.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Güney Askeri Grubunun sorumluluk alanında 200’den fazla asker ve beş zırhlı muharebe aracı kaybetti. Kuzey Askeri Grubunun ise Ukrayna ordusuna yönelik saldırılarında 250’den fazla askeri etkisiz hale getirdiği, dokuz araç ve bir sahra topunu imha ettiği belirtildi.Dinyeper Askeri Grubunun faaliyet alanında Ukrayna ordusunun son 24 saatte 50’ye kadar asker ile 13 araç kaybettiği ifade edildi.Bakanlık ayrıca, Merkez Askeri Grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna personeli ile askeri teçhizatını hedef aldığını; Ukrayna tarafının bu kesimde yaklaşık 395 asker daha kaybettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
ukrayna
zaporojye
sumi bölgesi
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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, ukrayna, zaporojye, sumi bölgesi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, ukrayna, zaporojye, sumi bölgesi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Sumi ve Donetsk'te üç yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Sumi bölgesinde bulunan Hrapovşçina ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Kuzey Askeri Grubuna bağlı birliklerin aktif operasyonlar sonucunda Hrapovşçina bölgesinde kontrolü sağladığı ifade edilen açıklamada, Merkez Askeri Grubunun ise Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşimlerini "kararlı eylemler sonucunda kurtardığı" kaydedildi.
Açıklamada, Batı Askeri Grubunun daha avantajlı hatlar ve mevziler elde ettiği, Ukrayna ordusunun bu bölgede 220’den fazla asker kaybettiği bilgisine yer verildi.
Doğu Askeri Grubunun Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü ve Dnepropetrovsk ile Zaporojye bölgelerindeki çeşitli yerleşimlerde Ukrayna birliklerine saldırılar düzenlediği aktarıldı. Bakanlık, Ukrayna tarafının bu bölgelerde son 24 saatte yaklaşık 310 asker kaybettiği bilgisini paylaştı.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Güney Askeri Grubunun sorumluluk alanında 200’den fazla asker ve beş zırhlı muharebe aracı kaybetti. Kuzey Askeri Grubunun ise Ukrayna ordusuna yönelik saldırılarında 250’den fazla askeri etkisiz hale getirdiği, dokuz araç ve bir sahra topunu imha ettiği belirtildi.
Dinyeper Askeri Grubunun faaliyet alanında Ukrayna ordusunun son 24 saatte 50’ye kadar asker ile 13 araç kaybettiği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, Merkez Askeri Grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna personeli ile askeri teçhizatını hedef aldığını; Ukrayna tarafının bu kesimde yaklaşık 395 asker daha kaybettiğini kaydetti.