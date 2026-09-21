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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/turkiyenin-51-yillik--otobus-firmasi-icin-kesin-konkordato-muhleti-verildi-1108904012.html
Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması için kesin konkordato mühleti verildi
Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması için kesin konkordato mühleti verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 1975 yılından beri faaliyet gösteren Kale Seyahat ve grup bünyesindeki bazı şirketler için daha önce geçici konkordato mühleti bir yıllık kesin... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:42+0300
2026-09-21T11:42+0300
ekonomi̇
türkiye
otobüs
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
kale seyahat
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Türkiye'nin önde gelen otobüs firmaları arasında yer alan ve 51 yıldır faaliyet gösteren Kale Seyahat ekonomik darboğazı aşamadı. Konkordato için geçici mühlet verilen şirketle ilgili yeni bir karar alındı. Mahkeme, firma ve ilgili şirketler hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti. Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar seferler düzenliyorduTekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 1975’te faaliyetlerine başlayan ve Yunanistan’dan Karadeniz’e uzanan çeşitli güzergâhlarda seferler düzenleyen Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi. Verilen kararda, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.Nihai değerlendirme tarihi belli olduMahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacağını açıkladı. Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.
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türkiye, otobüs, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, kale seyahat
türkiye, otobüs, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, kale seyahat

Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması için kesin konkordato mühleti verildi

11:42 21.09.2026
© DHAİstanbul-otogar-kalabalık
İstanbul-otogar-kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© DHA
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Türkiye'de 1975 yılından beri faaliyet gösteren Kale Seyahat ve grup bünyesindeki bazı şirketler için daha önce geçici konkordato mühleti bir yıllık kesin mühlete çevrildi.
Türkiye'nin önde gelen otobüs firmaları arasında yer alan ve 51 yıldır faaliyet gösteren Kale Seyahat ekonomik darboğazı aşamadı. Konkordato için geçici mühlet verilen şirketle ilgili yeni bir karar alındı. Mahkeme, firma ve ilgili şirketler hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar seferler düzenliyordu

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 1975’te faaliyetlerine başlayan ve Yunanistan’dan Karadeniz’e uzanan çeşitli güzergâhlarda seferler düzenleyen Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi. Verilen kararda, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.

Nihai değerlendirme tarihi belli oldu

Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacağını açıkladı. Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.
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