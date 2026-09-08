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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/konkordato-basvurusu-reddedildi-sertifikali-iplik-ureticisi-iflas-etti-1108596912.html
Konkordato başvurusu reddedildi: Sertifikalı iplik üreticisi iflas etti
Konkordato başvurusu reddedildi: Sertifikalı iplik üreticisi iflas etti
Sputnik Türkiye
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iplik tedarikçisi Trioteks İplik iflas etti. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T15:40+0300
2026-09-08T15:40+0300
ekonomi̇
iflas
i̇flas erteleme
konkordato
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Türkiye'de pamuk, sentetik ve elastan grubu iplik üreten Trioteks İplik Tekstil Ürünleri iflas etti. Şirketin konkordato başvurusu reddedildi. Mahkeme kararını açıkladıİstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Trioteks İplik’in konkordato talebini reddetti. Şirketin iflasının aynı gün açılmasına hükmedildi. Kararın ardından durum, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince resmi makamlara bildirilerek ilan edildi.İflas kararıyla birlikte Trioteks İplik lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı. Böylece şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için sağlanan hukuki koruma sona erdi. Konkordato sürecini denetleyen komiserlerin görevlerine de son verildi.2014 yılından üretim yapıyorduTürkiye tekstil sektöründe 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, farklı üretim alanlarına iplik tedarik etmesinin yanı sıra pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde danışmanlık da yapıyordu. İstanbul Bağcılar merkezli şirket; yuvarlak örgü, çorap, dokuma ve dikişsiz üretim dahil olmak üzere farklı tekstil alanlarına hammadde sağlıyordu. Trioteks’in öne çıkan özelliklerinden biri uluslararası standartlarda sertifikalı ürünleriydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/turkiyede-36-yildir-kucuk-ev-aletleri-ureten-sirket-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1108398345.html
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iflas, i̇flas erteleme, konkordato
iflas, i̇flas erteleme, konkordato

Konkordato başvurusu reddedildi: Sertifikalı iplik üreticisi iflas etti

15:40 08.09.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iplik tedarikçisi Trioteks İplik iflas etti.
Türkiye'de pamuk, sentetik ve elastan grubu iplik üreten Trioteks İplik Tekstil Ürünleri iflas etti. Şirketin konkordato başvurusu reddedildi.

Mahkeme kararını açıkladı

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Trioteks İplik’in konkordato talebini reddetti. Şirketin iflasının aynı gün açılmasına hükmedildi. Kararın ardından durum, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince resmi makamlara bildirilerek ilan edildi.
İflas kararıyla birlikte Trioteks İplik lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı. Böylece şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için sağlanan hukuki koruma sona erdi. Konkordato sürecini denetleyen komiserlerin görevlerine de son verildi.

2014 yılından üretim yapıyordu

Türkiye tekstil sektöründe 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, farklı üretim alanlarına iplik tedarik etmesinin yanı sıra pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde danışmanlık da yapıyordu. İstanbul Bağcılar merkezli şirket; yuvarlak örgü, çorap, dokuma ve dikişsiz üretim dahil olmak üzere farklı tekstil alanlarına hammadde sağlıyordu. Trioteks’in öne çıkan özelliklerinden biri uluslararası standartlarda sertifikalı ürünleriydi.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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Türkiye'de 36 yıldır küçük ev aletleri üreten şirket darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
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