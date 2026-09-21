https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/oguzhan-koca-mahkemeden-kotu-haber-kirasina-4-kat-zam-yapildi-1108905116.html
Oğuzhan Koç'a mahkemeden kötü haber: Kirasına 4 kat zam yapıldı
Oğuzhan Koç'a mahkemeden kötü haber: Kirasına 4 kat zam yapıldı
Sputnik Türkiye
Ev sahibiyle davalık olan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un 85 bin lira olan evinin yeni kira bedeli mahkeme tarafından belirlendi. Mahkeme kirayı 324 bin liraya... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T12:03+0300
2026-09-21T12:03+0300
2026-09-21T12:03+0300
yaşam
oğuzhan koç
kira
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kira davası
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İstanbul Levent'te 2019'dan beri oturduğu eve 85 bin lira kira ödeyen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Kira bedeline zam yapılmasını isteyen ev sahibi açtığı kira tespit davasını kazandı. Mahkeme kararıyla evin yeni kira bedeli 324 bin lira olarak belirlendi. Ev sahibi kira tespit davası açtıSabah'ın haberine göre, ev sahibi Güneş B., ünlü ismin 85 bin liralık kira bedeline zam yapmak istedi ama bu talep karşılanmayınca, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Ev sahibi Güneş B., 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını istedi.Düzenli kira artışı yapıyorum dediOğuzhan Koç ise İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.Mahkeme karar verdi Dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Koç'un ödeyeceği kira bedeli de belli oldu. Mahkeme, Oğuzhan Koç'un ev sahibine 324 bin lira kira ödemesine hükmetti. Böylece Koç'un 85 bin lira olan kira bedeli, mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükselmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/unlu-sarkici-mustafa-sandala-kotu-haber-kira-tespit-davasini-kaybetti-1097388085.html
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oğuzhan koç , kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira artış oranı
oğuzhan koç , kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira artış oranı
Oğuzhan Koç'a mahkemeden kötü haber: Kirasına 4 kat zam yapıldı
Ev sahibiyle davalık olan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un 85 bin lira olan evinin yeni kira bedeli mahkeme tarafından belirlendi. Mahkeme kirayı 324 bin liraya çıkardı.
İstanbul Levent'te 2019'dan beri oturduğu eve 85 bin lira kira ödeyen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Kira bedeline zam yapılmasını isteyen ev sahibi açtığı kira tespit davasını kazandı. Mahkeme kararıyla evin yeni kira bedeli 324 bin lira olarak belirlendi.
Ev sahibi kira tespit davası açtı
Sabah'ın haberine göre, ev sahibi Güneş B., ünlü ismin 85 bin liralık kira bedeline zam yapmak istedi ama bu talep karşılanmayınca, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Ev sahibi Güneş B., 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını istedi.
Düzenli kira artışı yapıyorum dedi
Oğuzhan Koç ise İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Koç'un ödeyeceği kira bedeli de belli oldu. Mahkeme, Oğuzhan Koç'un ev sahibine 324 bin lira kira ödemesine hükmetti. Böylece Koç'un 85 bin lira olan kira bedeli, mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükselmiş oldu.