https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/unlu-sarkici-mustafa-sandala-kotu-haber-kira-tespit-davasini-kaybetti-1097388085.html

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'a kötü haber: Kira tespit davasını kaybetti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'a kötü haber: Kira tespit davasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mustafa Sandal ev sahibinin kendisine açtığı kira tespit davasını kaybetti. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T12:29+0300

2025-06-27T12:29+0300

2025-06-27T12:29+0300

yaşam

mustafa sandal

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ev sahibiyle karşı karşıya geldiği 'kira tespit davası'nı kaybetti. Mahkeme Etiler'de site içerisindeki evin kirasını 65 bin liradan 135 bin liraya yükseltti. Çevirmen İrem Algat tarafından geçen yıl İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; İrem Argat, İstanbul’un en elit yerleşim yerlerinden Etiler’deki Savoy Sitesi’nde yer alan 3+1 dairesini 1 Eylül 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi. İddiaya göre şarkıcının ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre çok düşüktü.Türkiye'nin en varlıklı insanların yaşadığı site olarak anlatıldıHürriyet'in haberine göre,Savoy Sitesi’nin Türkiye’nin en varlıklı insanlarının yaşadığı, içinde ormanı bile bulunan ultra lüks bir proje olduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:“Sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin lira iken, İrem Argat’ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal’la arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak anlaşma sağlanamamıştır. Yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.”Davaya cevap veren Mustafa Sandal, talep edilen miktarın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini istedi.Mahkeme ev sahibini haklı buldu ama indirime gitti İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine, kira tespiti için evde uzman bilirkişiler aracılığıyla keşif yapıldı. Bilirkişi raporunda, dairenin aylık kira bedelinin 150 bin lira olması gerektiği ifade edildi. Rapordaki bedelde yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapan mahkeme, kiranın aylık 135 bin lira olarak belirlenmesine karar verdi.

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