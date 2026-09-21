https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html

Muhammed Salah trafikten men cezası aldı

Muhammed Salah trafikten men cezası aldı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, lüks marka aracının hız sınırını aşmasıyla ilgili olayın ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T21:45+0300

2026-09-21T21:45+0300

2026-09-21T21:45+0300

spor

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i̇ngiltere

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İngiltere'de eski Liverpool futbolcusu Muhammed Salah'ın kullandığı lüks marka araç, 27 Mart'ta Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu yolda 58 kilometre hızla seyir halindeyken hız kamerasına yakalandı.Salah, aracın o sırada kim tarafından kullanıldığını polise bildirmedi. 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire Polisi tarafından gönderilen bildiriye yanıt vermedi ve suçlamaya ilişkin savunma yapmadı. Warrington Birleşik Mahkemesi, Salah'ın 6 ay araç kullanmasını yasaklarken bin 44 sterlin para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme sözcüsü, Salah'ın aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.Liverpool'dan 9 yılın ardından ayrılan Salah, 2025-2026 sezonunun ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/amed-sportif-faaliyetler-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1108386627.html

i̇ngiltere

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