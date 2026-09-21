https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, lüks marka aracının hız sınırını aşmasıyla ilgili olayın ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T21:45+0300
2026-09-21T21:45+0300
2026-09-21T21:45+0300
spor
muhammed salah
trabzonspor
trafik
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108884228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c51e444fccc9f76d2cf05f7c77bbe9fa.jpg
İngiltere'de eski Liverpool futbolcusu Muhammed Salah'ın kullandığı lüks marka araç, 27 Mart'ta Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu yolda 58 kilometre hızla seyir halindeyken hız kamerasına yakalandı.Salah, aracın o sırada kim tarafından kullanıldığını polise bildirmedi. 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire Polisi tarafından gönderilen bildiriye yanıt vermedi ve suçlamaya ilişkin savunma yapmadı. Warrington Birleşik Mahkemesi, Salah'ın 6 ay araç kullanmasını yasaklarken bin 44 sterlin para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme sözcüsü, Salah'ın aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.Liverpool'dan 9 yılın ardından ayrılan Salah, 2025-2026 sezonunun ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/amed-sportif-faaliyetler-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1108386627.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108884228_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4532ee41d3e9a4af9970c5e55a3d5fd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muhammed salah, trabzonspor, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, i̇ngiltere
muhammed salah, trabzonspor, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, i̇ngiltere
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, lüks marka aracının hız sınırını aşmasıyla ilgili olayın ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi.
İngiltere'de eski Liverpool futbolcusu Muhammed Salah'ın kullandığı lüks marka araç, 27 Mart'ta Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu yolda 58 kilometre hızla seyir halindeyken hız kamerasına yakalandı.
Salah, aracın o sırada kim tarafından kullanıldığını polise bildirmedi. 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire Polisi tarafından gönderilen bildiriye yanıt vermedi ve suçlamaya ilişkin savunma yapmadı.
Warrington Birleşik Mahkemesi, Salah'ın 6 ay araç kullanmasını yasaklarken bin 44 sterlin para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme sözcüsü, Salah'ın aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.
Liverpool'dan 9 yılın ardından ayrılan Salah, 2025-2026 sezonunun ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.