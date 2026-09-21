Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, lüks marka aracının hız sınırını aşmasıyla ilgili olayın ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T21:45+0300
2026-09-21T21:45+0300
spor
muhammed salah
trabzonspor
trafik
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108884228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c51e444fccc9f76d2cf05f7c77bbe9fa.jpg
İngiltere'de eski Liverpool futbolcusu Muhammed Salah'ın kullandığı lüks marka araç, 27 Mart'ta Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu yolda 58 kilometre hızla seyir halindeyken hız kamerasına yakalandı.Salah, aracın o sırada kim tarafından kullanıldığını polise bildirmedi. 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire Polisi tarafından gönderilen bildiriye yanıt vermedi ve suçlamaya ilişkin savunma yapmadı. Warrington Birleşik Mahkemesi, Salah'ın 6 ay araç kullanmasını yasaklarken bin 44 sterlin para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme sözcüsü, Salah'ın aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.Liverpool'dan 9 yılın ardından ayrılan Salah, 2025-2026 sezonunun ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/amed-sportif-faaliyetler-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1108386627.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108884228_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4532ee41d3e9a4af9970c5e55a3d5fd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed salah, trabzonspor, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, i̇ngiltere
muhammed salah, trabzonspor, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, i̇ngiltere

Muhammed Salah trafikten men cezası aldı

21:45 21.09.2026
© Hakan Burak AltunözSalah
Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Hakan Burak Altunöz
Abone ol
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, lüks marka aracının hız sınırını aşmasıyla ilgili olayın ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi.
İngiltere'de eski Liverpool futbolcusu Muhammed Salah'ın kullandığı lüks marka araç, 27 Mart'ta Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu yolda 58 kilometre hızla seyir halindeyken hız kamerasına yakalandı.
Salah, aracın o sırada kim tarafından kullanıldığını polise bildirmedi. 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire Polisi tarafından gönderilen bildiriye yanıt vermedi ve suçlamaya ilişkin savunma yapmadı.
Warrington Birleşik Mahkemesi, Salah'ın 6 ay araç kullanmasını yasaklarken bin 44 sterlin para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme sözcüsü, Salah'ın aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.
Liverpool'dan 9 yılın ardından ayrılan Salah, 2025-2026 sezonunun ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor takımları Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
SPOR
Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti
31 Ağustos, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала