https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/amed-sportif-faaliyetler-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1108386627.html
Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti
Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 yendi. Karşılaşmada gollerin sahibi Mohamed Salah, Yira Sor ve Orban oldu. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T23:42+0300
2026-08-31T23:42+0300
2026-08-31T23:54+0300
spor
amed sportif faaliyetler
trabzonspor
süper lig
mohamed salah
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Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın 11. dakikasında Trabzonspor Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. 45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan döndü. Pozisyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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amed sportif faaliyetler, trabzonspor, süper lig, mohamed salah
amed sportif faaliyetler, trabzonspor, süper lig, mohamed salah
Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti
23:42 31.08.2026 (güncellendi: 23:54 31.08.2026)
Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 yendi. Karşılaşmada gollerin sahibi Mohamed Salah, Yira Sor ve Orban oldu.
Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın 11. dakikasında Trabzonspor Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan döndü. Pozisyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.