https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/milli-egitim-bakani-tekin-devletin-butun-birimleri-tum-tedbirleri-aldik-1108913657.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devletin bütün birimleri tüm tedbirleri aldık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devletin bütün birimleri tüm tedbirleri aldık

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde eğitim-öğretim yılının güvenli... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:16+0300

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yusuf tekin

eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

yüz yüze eğitim

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde ortak açıklamalarda bulundu.Bakan Tekin, ''Devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için tüm tedbirleri aldık'' dedi.Bakan Çiftçi ise, ''Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarımızda polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idaresiyle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirler kapsamında okul çevreleri; asayiş, çocuk şube müdürlükleri ve narkotik birimlerimiz tarafından sürekli kontrol altında tutulacak'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/icisleri-bakanligi-duyurdu-6-binden-fazla-kisinin-vatandaslik-karari-iptal-edildi-1108913014.html

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mustafa çiftçi, yusuf tekin, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), yüz yüze eğitim, i̇çişleri bakanlığı