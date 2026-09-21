https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/icisleri-bakanligi-duyurdu-6-binden-fazla-kisinin-vatandaslik-karari-iptal-edildi-1108913014.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 binden fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 binden fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı süreçlerine yönelik incelemelerde 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T16:56+0300

2026-09-21T16:56+0300

2026-09-21T16:56+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

vatandaşlık

iptal

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İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin süreçlerde yürütülen incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye yönelik incelemelerde 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu yatırımcıların aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi.Ayrıca vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.Başvurularda güvenlik soruşturması yapılıyorBakanlık, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğünü belirtti.Açıklamada süreç şöyle anlatıldı:"Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta, olumlu sonuçlanan başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmaktadır."5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildiBakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde ulaşılan sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:"Bu süreçte sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler sonucunda; 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş, aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır."Bakanlık böylece 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını bildirdi.11 Şubat'tan bu yana 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edildiAçıklamada, 11 Şubat 2026'dan itibaren gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ayrıca bilgi verildi.Buna göre, yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. 7 kişinin vatandaşlığı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alındı.İstanbul'daki soruşturmada 1.070 kişi tespit edildiBakanlık, 21 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin tespit edildiğini açıkladı.Ayrıca vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin belirlendiği bildirildi.İncelemede 1.070 kişinin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşıldı.11 kişinin vatandaşlık sürecine ilişkin ayrıntılar açıklandıBakanlık, vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiye ilişkin işlemler hakkında da bilgi verdi. Buna göre 1 kişi hakkında geri alma, 3 kişi hakkında ret işlemi gerçekleştirildi, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.Bakanlık: Personelin görev ve yetkileri kapsamında zafiyet veya ihmal yokİçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu hususların başvuru öncesindeki belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:"Soruşturmaya konu hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/adanadaki-depremin-ardindan-fay-hatlari-gundemde-hangi-fay-nereden-geciyor-1108910642.html

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