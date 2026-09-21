https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/meteoroloji-uzmani-uyardi-soguk-hava-geliyor-kartalkayaya-sulu-kar-bile-yagabilir-1108906841.html

Meteoroloji uzmanı uyardı: Soğuk hava geliyor, 'Kartalkaya’ya sulu kar bile yağabilir'

Meteoroloji uzmanı uyardı: Soğuk hava geliyor, 'Kartalkaya’ya sulu kar bile yağabilir'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, soğuk hava dalgasının başta İstanbul ve Batı Karadeniz olmak üzere yurdun kuzeyini etkileyeceğini belirtti. İstanbul’da... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T12:57+0300

2026-09-21T12:57+0300

2026-09-21T12:57+0300

türki̇ye

soğuk hava

hava

yağış

dilek çalışkan

i̇stanbul

kartalkaya

batı karadeniz

meteoroloji

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İstanbul’da bugün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, yarından itibaren Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla düşmesi bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, soğuk havanın özellikle İstanbul ve Batı Karadeniz’i etkileyeceğini, en soğuk günün ise çarşamba olacağını belirtti.Çalışkan, beklenen hava değişimine ilişkin, "İki günlük kış yaşayacağız. Montlarınızı hazırlayın." uyarısında bulundu.Soğuk geliyorSoğuk hava dalgasının ülkenin tamamını etkilemeyeceğini belirten Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:"Kısa süreli bir kış yaşayacağız. Ülkenin her yeri etkilenemeyecek. Soğuk hava dalgası yurdun kuzey kesimlerini; İstanbul, Batı Karadeniz taraflarını etkileyecek.En soğuk gün çarşambaÇalışkan, İstanbul’a soğuk hava girişinin yarın başlayacağını belirterek şöyle devam etti:"-İstanbul'a soğuk hava girişi yarın olacak. Rusya üzerinden Balkanlar'a inerek ülkemize giriş yapacak. Ama en soğuk gün Çarşamba olacak.-Yarın İstanbul yavaş yavaş 20 derece hatta altına da inecek. Özellikle öğleden itibaren iş çıkışı, okul çıkışına dikkat edelim."İstanbul’da sıcaklık 15 dereceye düşecekÇalışkan, çarşamba günü İstanbul’da sıcaklığın 15 dereceye kadar düşeceğini ve yağışın etkili olacağını söyledi:"-Çarşamba günüyse sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve yağmurlu bir gün olacak. Umarım montlarınız kolay ulaşılabilecek yerdedir. Çünkü monta ihtiyacınız olacak."Ankara ve İzmir de etkilenecekSoğuk hava dalgasının Ege ve İç Anadolu Bölgesi üzerinde de etkili olacağını belirten Çalışkan, Ankara ve İzmir için sıcaklık tahminlerini paylaştı:"-Tabii bu soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu Bölgesi de etkilenecek. Ankara, yarın 24 derece. Çarşamba günü Başkent'te de sıcaklık 18-19 dereceye düşecek ve yağmur var.-İzmir'de de yarın yağmur var. Yarın burada sıcaklık 26 derece ama Çarşamba günü 22 dereceye inecek. Zonguldak da İstanbul kadar serinleyecek."'Kartalkaya’ya sulu kar bile yağabilir'Soğuk hava dalgasıyla birlikte Kartalkaya’da sulu kar ihtimaline de dikkat çeken Çalışkan, kuzey hattındaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu:"-Hatta bu soğuk hava dalgasıyla birlikte belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.-Yağışlardan daha çok yurdun kuzey hattı etkilenecek; Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak. Özellikle bu saydığım şehirlerde yağışlar şiddetli olacak. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun.”Soğuk hava ne kadar sürecek?Çalışkan’ın değerlendirmesine göre soğuk hava dalgası kısa süreli olacak. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

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i̇stanbul

kartalkaya

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soğuk hava, hava, yağış, dilek çalışkan, i̇stanbul, kartalkaya, batı karadeniz, meteoroloji