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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verilerini-kullananlara-operasyon-825-kisi-hakkinda-sorusturma-1108903238.html
Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon: 825 kişi hakkında soruşturma
Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon: 825 kişi hakkında soruşturma
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-21T11:38+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 4 ilde eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerine başlandı.Gürlek’in verdiği bilgilere göre soruşturmada, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.Kişisel verilerin hukuk büroları ve şirketlere aktarıldığı tespit edildiBakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.Para transferleri incelemeye alındıSoruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) da incelemeler gerçekleştirdiği bildirildi.İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarıldı.253 bin kişiden vekâletname alındığı tespit edildiSoruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı kaydedildi.Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.4 ilde eş zamanlı işlemSoruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te bulunan 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
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akın gürlek, sigorta, kaza
akın gürlek, sigorta, kaza

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon: 825 kişi hakkında soruşturma

11:32 21.09.2026 (güncellendi: 11:38 21.09.2026)
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 4 ilde eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerine başlandı.
Gürlek’in verdiği bilgilere göre soruşturmada, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Kişisel verilerin hukuk büroları ve şirketlere aktarıldığı tespit edildi

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Para transferleri incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) da incelemeler gerçekleştirdiği bildirildi.
İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarıldı.

253 bin kişiden vekâletname alındığı tespit edildi

Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı kaydedildi.
Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

4 ilde eş zamanlı işlem

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te bulunan 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
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