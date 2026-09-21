https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/merz-eyalet-secim-sonuclari-icin-agir-bir-darbe-dedi-1108916776.html

Merz, eyalet seçim sonuçları için 'ağır bir darbe' dedi

Merz, eyalet seçim sonuçları için 'ağır bir darbe' dedi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin eyalet seçimlerindeki yenilgisini “ağır bir darbe” olarak nitelendirdi.

2026-09-21T19:51+0300

2026-09-21T19:51+0300

2026-09-21T19:51+0300

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hristiyan demokrat birlik partisi

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Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 5 barajını aşamamanın partisi için dramatik bir ilk olduğunu söyledi.Merz, "Bu seçim, derin bir dönüm noktasıdır. CDU için Almanya’da yüzde 5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz, dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek" ifadesini kullandı.'Kendi şahsımın ötesinde'Ancak seçim sonuçları ve bunların ardındaki nedenlerin kendi şahsının çok ötesine uzandığını savunan Merz, Almanya’da olduğu gibi birçok başka ülkede de siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi.Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret ederek, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti’yi "yıkıcı güçler" olarak nitelendirdi.Merz, koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Partililere de (SPD) seçim sonuçların ardından hükümette kalacağını teyit ettikleri için teşekkür etti.Avrupa Birliği’ndeki mevkidaşlarından ve yatırımcılardan haftalardır kendisine “Almanya’da aslında neler oluyor?” diye sorular geldiğini aktaran Merz, şunları söyledi:Merz, Berlin'de SPD’nin ve Yeşiller’in Sol Parti ile eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek, "Özellikle burada Berlin’de bu konuda çok net bir yanıt vermelerini umuyorum" dedi.Elif Eralp, antisemitizm suçlamalarını reddettiÖte yandan seçimlerden galip çıkan Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, Yahudi karşıtı olduğu yönündeki suçlamaları reddederek İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi.Elif Eralp ve Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, Federal Basın Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirdi.Eralp, "İsrail hükümetine yönelik eleştirinin bir araç olarak kullanılmasına açıkça karşı çıkıyoruz. Ayrıca her türlü antisemitizme de karşı çıkıyoruz. Bence bu iki konuyu birbirinden net bir şekilde ayırmaya devam etmek gerekiyor" dedi.Müslümanlara ve Filistinlilere karşı genel bir şüphe ve önyargı olduğuna işaret eden Elif Eralp, "Ben bu konuda her zaman çok net bir şekilde, bunun olamayacağını, kabul edilemez olduğunu söylüyorum" diye konuştu.Berlin eyalet hükümetinin Müslümanların ve Filistinlilerin bakış açılarını çok az dikkate aldığını belirten Eralp, "Ayrıca birçok Yahudi insanın bakış açıları da yeterince dikkate alınmadı. Tüm bu bakış açılarını görmek ve birleştirmek benim görevimdir. Bunun başarılabileceğine de inanıyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/berlinde-ilk-turkiyeden-gocmen-ailenin-cocugu-elif-eralpin-hedefi-irkcilik-ve-kira-sorunuyla-1108911748.html

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avrupa, elif eralp, berlin, almanya, friedrich merz, mecklenburg-vorpommern, sol parti, hristiyan demokrat birlik partisi