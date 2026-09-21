https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/berlinde-ilk-turkiyeden-gocmen-ailenin-cocugu-elif-eralpin-hedefi-irkcilik-ve-kira-sorunuyla-1108911748.html

Berlin'de ilk: Türkiye'den göçmen ailenin çocuğu Elif Eralp'in hedefi ırkçılık ve kira sorunuyla mücadele

Berlin'de ilk: Türkiye'den göçmen ailenin çocuğu Elif Eralp'in hedefi ırkçılık ve kira sorunuyla mücadele

Sputnik Türkiye

Berlin seçimlerinde Die Linke’yi ilk sıraya taşıyan 45 yaşındaki Elif Eralp, koalisyon görüşmelerinin başarılı olması halinde kentin ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olacak. İşte Eralp'in hayatı ve politikaları...

2026-09-21T16:20+0300

2026-09-21T16:20+0300

2026-09-21T16:21+0300

dünya

elif eralp

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sol parti

die linke

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ab

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Berlin Eyaleti Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Die Linke (Sol Parti), 2023’te yapılan seçimlere göre oylarını 13.4 puan artırarak yüzde 25.7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.Sol Parti'nin tek başKoalisyon kurulması ve Eralp'in seçilmesi halinde, Berlin'de hem ilk kadın hem de göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.Darbenin ardından Almanya'ya geldiler Elif Eralp, 1981'de Münih'te doğdu. Anne ve babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica eden sosyalist ve sendikacılardı. Eralp'in annesi, aile Almanya'ya geldiğinde sekiz aylık hamileydi.Aile, iltica başvurularının sonucunu beklerken Almanya'da tek odalı bir konutta yaşadı.Bu geçmiş, Alman basınına göre, Eralp'in bugün savunduğu siyasi çizginin de önemli bir parçasını oluşturuyor.Kendi anlatımına göre, ailesinin Almanya'da farklı muamele gördüğünü fark etmesi onu hukuk okumaya yöneltti. Hukuk eğitimini Hamburg'da tamamlayan Eralp, 2010 yılında çalışmak için Berlin'e taşındı. Evli ve iki çocuk annesi olan Eralp, ailesiyle birlikte Kreuzberg'de kirada yaşıyor.AB ülkelerinin büyük bölümünde göçmenler yerel seçimlerde oy verme hakkına sahipken, Almanya'da ise AB üyesi ülkelerin vatandaşları dışındakilere bu hak tanınmamasıyla ilgili ise "40 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşayan babamın oy kullanma hakkı yok. Bu kabul edilemez" diyor.Konut krizine karşı 'kira tavanı'Eralp'in 2026 seçim kampanyasının en önemli başlığı konut ve barınma krizi oldu.Berlin'de yükselen kiralara karşı "kira tavanı" uygulanmasını savunuyor. Seçilmesi halinde ilk adımlardan biri olarak kamuya ait konut şirketlerinde kira tavanı uygulamak istediğini söylüyor. Ayrıca kiracıları koruyacak özel bir kamu kurumu oluşturulmasını ve daha fazla sosyal konut yapılmasını savunuyor.Eralp bunun yanında 3 binden fazla konuta sahip büyük özel konut şirketlerinin mülklerinin kamulaştırılmasını öngören 2021 Berlin referandumunun uygulanmasını destekliyor. Reuters'a göre bu plan yaklaşık 220 bin konutun kamu kontrolüne geçirilmesini öngörüyor.Eralp, konut piyasasındaki spekülasyonun sınırlandırılmasını da savunuyor.Irkçılıkla mücadele, çizgisinin merkezindeEralp'in siyasetindeki ikinci temel başlık ise ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele.Kendi biyografisinde Berlin'e geldikten sonra ırkçılığa karşı mücadeleyi temel siyasi çalışmalarından biri olarak tanımlıyor. Eralp, Berlin'in göç geçmişine sahip nüfusunun siyasi ve toplumsal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savunuyor. Berlin'i "herkes için" bir kent haline getirme söyleminin içinde göçmenlerin barınma, siyasi katılım ve kamu hizmetlerine erişimi de bulunuyor.Seçim kampanyasında ayrıca Berlin'in "Solidarity City" yani "Dayanışma Kenti" olarak geliştirilmesini savundu. Bu yaklaşım kapsamında mültecilerin kabulü, göçmen kökenli insanların siyasi ve toplumsal hayata daha fazla katılımı ve ayrımcı polis uygulamalarının sona erdirilmesi gibi başlıkları öne çıkardı.Annesi: Almanya kendi tarihiyle hesaplaşmadıElif Eralp’in yıllarca göçmenlere yardımcı olan bir kuruluşta çalışan annesi Hülya Eralp ise Anadolu Ajansı'na seçim sonuçlarının ardından verdiği video röportajda "Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli" diyor. Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı ve ekledi:AfD’nin Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 44’ünü almasına da değinen Eralp, Almanya'da ırkçı ve faşist eğilimlerin çok arttığını söylerken, "Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi faşist bir partinin göçmenlere düşman bir partinin seçilmesi başa gelmesi çok büyük bir rezalet" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/berlin-eyalet-meclisi-seciminde-elif-eralpin-partisi-onde-basbakan-merzden-felaket-aciklamasi--1108893893.html

berlin

almanya

hamburg

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