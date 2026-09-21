https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/berlinde-ilk-turkiyeden-gocmen-ailenin-cocugu-elif-eralpin-hedefi-irkcilik-ve-kira-sorunuyla-1108911748.html
Berlin'de ilk: Türkiye'den göçmen ailenin çocuğu Elif Eralp'in hedefi ırkçılık ve kira sorunuyla mücadele
Berlin'de ilk: Türkiye'den göçmen ailenin çocuğu Elif Eralp'in hedefi ırkçılık ve kira sorunuyla mücadele
Sputnik Türkiye
Berlin seçimlerinde Die Linke’yi ilk sıraya taşıyan 45 yaşındaki Elif Eralp, koalisyon görüşmelerinin başarılı olması halinde kentin ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olacak. İşte Eralp'in hayatı ve politikaları...
2026-09-21T16:20+0300
2026-09-21T16:20+0300
2026-09-21T16:21+0300
dünya
elif eralp
berlin
sol parti
die linke
almanya
ab
hamburg
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Berlin Eyaleti Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Die Linke (Sol Parti), 2023’te yapılan seçimlere göre oylarını 13.4 puan artırarak yüzde 25.7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.Sol Parti'nin tek başKoalisyon kurulması ve Eralp'in seçilmesi halinde, Berlin'de hem ilk kadın hem de göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.Darbenin ardından Almanya'ya geldiler Elif Eralp, 1981'de Münih'te doğdu. Anne ve babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica eden sosyalist ve sendikacılardı. Eralp'in annesi, aile Almanya'ya geldiğinde sekiz aylık hamileydi.Aile, iltica başvurularının sonucunu beklerken Almanya'da tek odalı bir konutta yaşadı.Bu geçmiş, Alman basınına göre, Eralp'in bugün savunduğu siyasi çizginin de önemli bir parçasını oluşturuyor.Kendi anlatımına göre, ailesinin Almanya'da farklı muamele gördüğünü fark etmesi onu hukuk okumaya yöneltti. Hukuk eğitimini Hamburg'da tamamlayan Eralp, 2010 yılında çalışmak için Berlin'e taşındı. Evli ve iki çocuk annesi olan Eralp, ailesiyle birlikte Kreuzberg'de kirada yaşıyor.AB ülkelerinin büyük bölümünde göçmenler yerel seçimlerde oy verme hakkına sahipken, Almanya'da ise AB üyesi ülkelerin vatandaşları dışındakilere bu hak tanınmamasıyla ilgili ise "40 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşayan babamın oy kullanma hakkı yok. Bu kabul edilemez" diyor.Konut krizine karşı 'kira tavanı'Eralp'in 2026 seçim kampanyasının en önemli başlığı konut ve barınma krizi oldu.Berlin'de yükselen kiralara karşı "kira tavanı" uygulanmasını savunuyor. Seçilmesi halinde ilk adımlardan biri olarak kamuya ait konut şirketlerinde kira tavanı uygulamak istediğini söylüyor. Ayrıca kiracıları koruyacak özel bir kamu kurumu oluşturulmasını ve daha fazla sosyal konut yapılmasını savunuyor.Eralp bunun yanında 3 binden fazla konuta sahip büyük özel konut şirketlerinin mülklerinin kamulaştırılmasını öngören 2021 Berlin referandumunun uygulanmasını destekliyor. Reuters'a göre bu plan yaklaşık 220 bin konutun kamu kontrolüne geçirilmesini öngörüyor.Eralp, konut piyasasındaki spekülasyonun sınırlandırılmasını da savunuyor.Irkçılıkla mücadele, çizgisinin merkezindeEralp'in siyasetindeki ikinci temel başlık ise ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele.Kendi biyografisinde Berlin'e geldikten sonra ırkçılığa karşı mücadeleyi temel siyasi çalışmalarından biri olarak tanımlıyor. Eralp, Berlin'in göç geçmişine sahip nüfusunun siyasi ve toplumsal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savunuyor. Berlin'i "herkes için" bir kent haline getirme söyleminin içinde göçmenlerin barınma, siyasi katılım ve kamu hizmetlerine erişimi de bulunuyor.Seçim kampanyasında ayrıca Berlin'in "Solidarity City" yani "Dayanışma Kenti" olarak geliştirilmesini savundu. Bu yaklaşım kapsamında mültecilerin kabulü, göçmen kökenli insanların siyasi ve toplumsal hayata daha fazla katılımı ve ayrımcı polis uygulamalarının sona erdirilmesi gibi başlıkları öne çıkardı.Annesi: Almanya kendi tarihiyle hesaplaşmadıElif Eralp’in yıllarca göçmenlere yardımcı olan bir kuruluşta çalışan annesi Hülya Eralp ise Anadolu Ajansı'na seçim sonuçlarının ardından verdiği video röportajda "Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli" diyor. Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı ve ekledi:AfD’nin Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 44’ünü almasına da değinen Eralp, Almanya'da ırkçı ve faşist eğilimlerin çok arttığını söylerken, "Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi faşist bir partinin göçmenlere düşman bir partinin seçilmesi başa gelmesi çok büyük bir rezalet" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/berlin-eyalet-meclisi-seciminde-elif-eralpin-partisi-onde-basbakan-merzden-felaket-aciklamasi--1108893893.html
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Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
elif eralp, berlin, sol parti, die linke, almanya, ab, hamburg
elif eralp, berlin, sol parti, die linke, almanya, ab, hamburg
Berlin'de ilk: Türkiye'den göçmen ailenin çocuğu Elif Eralp'in hedefi ırkçılık ve kira sorunuyla mücadele
16:20 21.09.2026 (güncellendi: 16:21 21.09.2026)
Özel
Berlin seçimlerinde Die Linke’yi ilk sıraya taşıyan 45 yaşındaki Elif Eralp, koalisyon görüşmelerinin başarılı olması halinde kentin ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı oldu. Türkiye'den 80 darbesinin ardından Almanya'ya göçen bir ailenin kızı olan Eralp'in siyasi çizgisinde konut ve barınma hakkı ile ırkçılıkla mücadele öne çıkıyor.
Berlin Eyaleti Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Die Linke (Sol Parti), 2023’te yapılan seçimlere göre oylarını 13.4 puan artırarak yüzde 25.7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.
Berlin
hem şehir hem eyalet statüsünde olduğu için eyalet hükümetinin kurulmasının ardından seçilecek isim aynı zamanda kentin belediye başkanlığını da üstleniyor.
Sol Parti'nin tek başKoalisyon kurulması ve Eralp'in seçilmesi halinde, Berlin'de hem ilk kadın hem de göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.
Darbenin ardından Almanya'ya geldiler
Elif Eralp, 1981'de Münih'te doğdu. Anne ve babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica eden sosyalist ve sendikacılardı. Eralp'in annesi, aile Almanya'ya geldiğinde sekiz aylık hamileydi.
Aile, iltica başvurularının sonucunu beklerken Almanya'da tek odalı bir konutta yaşadı.Bu geçmiş, Alman basınına göre, Eralp'in bugün savunduğu siyasi çizginin de önemli bir parçasını oluşturuyor.
Kendi anlatımına göre, ailesinin Almanya'da farklı muamele gördüğünü fark etmesi onu hukuk okumaya yöneltti. Hukuk eğitimini Hamburg'da tamamlayan Eralp, 2010 yılında çalışmak için Berlin'e taşındı. Evli ve iki çocuk annesi olan Eralp, ailesiyle birlikte Kreuzberg'de kirada yaşıyor.
AB ülkelerinin büyük bölümünde göçmenler yerel seçimlerde oy verme hakkına sahipken, Almanya'da ise AB üyesi ülkelerin vatandaşları dışındakilere bu hak tanınmamasıyla ilgili ise "40 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşayan babamın oy kullanma hakkı yok. Bu kabul edilemez" diyor.
Konut krizine karşı 'kira tavanı'
Eralp'in 2026 seçim kampanyasının en önemli başlığı konut ve barınma krizi oldu.
Berlin'de yükselen kiralara karşı "kira tavanı" uygulanmasını savunuyor. Seçilmesi halinde ilk adımlardan biri olarak kamuya ait konut şirketlerinde kira tavanı uygulamak istediğini söylüyor. Ayrıca kiracıları koruyacak özel bir kamu kurumu oluşturulmasını ve daha fazla sosyal konut yapılmasını savunuyor.
Eralp bunun yanında 3 binden fazla konuta sahip büyük özel konut şirketlerinin mülklerinin kamulaştırılmasını öngören 2021 Berlin referandumunun uygulanmasını destekliyor. Reuters'a göre bu plan yaklaşık 220 bin konutun kamu kontrolüne geçirilmesini öngörüyor.
Eralp, konut piyasasındaki spekülasyonun sınırlandırılmasını da savunuyor.
Irkçılıkla mücadele, çizgisinin merkezinde
Eralp'in siyasetindeki ikinci temel başlık ise ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele.
Kendi biyografisinde Berlin'e geldikten sonra ırkçılığa karşı mücadeleyi temel siyasi çalışmalarından biri olarak tanımlıyor.
Eralp, Berlin'in göç geçmişine sahip nüfusunun siyasi ve toplumsal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savunuyor. Berlin'i "herkes için" bir kent haline getirme söyleminin içinde göçmenlerin barınma, siyasi katılım ve kamu hizmetlerine erişimi de bulunuyor.
Seçim kampanyasında ayrıca Berlin'in "Solidarity City" yani "Dayanışma Kenti" olarak geliştirilmesini savundu. Bu yaklaşım kapsamında mültecilerin kabulü, göçmen kökenli insanların siyasi ve toplumsal hayata daha fazla katılımı ve ayrımcı polis uygulamalarının sona erdirilmesi gibi başlıkları öne çıkardı.
Annesi: Almanya kendi tarihiyle hesaplaşmadı
Elif Eralp’in yıllarca göçmenlere yardımcı olan bir kuruluşta çalışan annesi Hülya Eralp ise Anadolu Ajansı'na seçim sonuçlarının ardından verdiği video röportajda "Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli" diyor.
Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı ve ekledi:
"Benim göçmenlere ricam, lütfen kendi haklarını arasınlar. Asla teslim olmasınlar."
AfD’nin Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 44’ünü almasına da değinen Eralp, Almanya'da ırkçı ve faşist eğilimlerin çok arttığını söylerken, "Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi faşist bir partinin göçmenlere düşman bir partinin seçilmesi başa gelmesi çok büyük bir rezalet" şeklinde konuştu.