https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/masak-hedef-yatirim-bankasinin-2-milyarlik-liralik-islemini-durdurdu-1108919084.html

MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyarlık liralık işlemini durdurdu

MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyarlık liralık işlemini durdurdu

Sputnik Türkiye

MASAK, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen 2 milyar liralık tek seferlik işlemi durdurdu. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T23:22+0300

2026-09-21T23:22+0300

2026-09-21T23:52+0300

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Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40.9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un hesabına gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transfer işlemi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-2-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108917108.html

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masak, hedef portföy, yatırım, yabancı yatırım, banka, banka hesabı