https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/boyun-kutletme-tehlikesi-el-aldim-diyenlere-kanmayin-bunlarin-hepsi-sarlatanlik-1108902191.html

'Boyun kütletme' tehlikesi: 'El aldım diyenlere kanmayın, bunların hepsi şarlatanlık'

'Boyun kütletme' tehlikesi: 'El aldım diyenlere kanmayın, bunların hepsi şarlatanlık'

Sputnik Türkiye

Boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan "kütletme" gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T11:37+0300

2026-09-21T11:37+0300

2026-09-21T11:38+0300

sağlik

boyun kütletme

kütletme

doktor

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Eylül ayı başında İstanbul'da boyun kütletme ve masaj işlemi sonrasında bir tır şoförü hayatını kaybetmişti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, boyun kütletmenin bir tedavi metodu olmadığını söyledi.Bu tip işlemlerin doktorun yönlendirmesi ve planlamasıyla yapılması gerektiğini belirten Yiğit, "Birileri ağrıyı düzelttiğini iddia edebilir, birileri işitmeye iyi geldiğini söyleyebilir. Bunların hepsi deyim yerindeyse şarlatanlıktır. Konunun hekiminden bağımsız bir işlem yapmak aslında hem tıbba hem hukuka aykırıdır. Tedaviye ancak hekim karar verir." dedi.'Fizyoterapist kendi başına tedavi uygulayamaz'Fizyoterapistlerin dahi tanı konulmadan kendi başlarına hastaya tedavi uygulayamayacağının altını çizen Yiğit, "Bir fizyoterapist kendi başına hastayı alıp tedavi uygulayamaz. Böyle bir yetkisi yok. Ancak hekim gözetiminde o istediği şeyleri yapabilir. Biz bunlara dikkat etmezsek, halkımız bunlara dikkat etmezse başına ne gelir bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Yiğit, ağrı ve hastalıkların birçok nedeni olabileceğini dile getirerek, "Nedenini bilmeden, konuyu araştırmadan, 'Masaj yaptı iyi geldi.' denebilir. Tamam tesadüfen gelmiş de olabilir ama o tedavi değildir. Tedaviden daha önemli olan hastalığın tanısını ortaya koymaktır. Her hastalığın ayrı tedavisi vardır. Her hareket, bu boyun kütletme olabilir, her ağrıya, her kas ve boyun ağrısına iyi gelemez. Böyle bir tedavi metodu olsaydı, her şeye iyi gelen bir mucize olsaydı hekimlere ihtiyaç olmazdı." diye konuştu.Vatandaşın, "Ben gittim iyi geldi." lafına kanmamasını isteyen Yiğit, "O kişiye iyi geldiyse bile kendi hastalığı o iyi gelen kişiyle aynı olmayabilir. Konuştuğu kişi fayda görmüş olabilir ama kendisi bundan zarar görür." ifadelerini kullandı.Yanlış tedavi çok riskli: Felç kalmaya kadar giderYanlış bir tedavinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Yiğit, şunları kaydetti:'Solunum durması ve ani ölüm riski var'Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut ise boyun kütletmenin yararlı bir eylem olmadığını söyledi.Boyundaki ani hareketin boyun omurlarına vereceği zararın öngörülemez olduğunu belirten Turgut, şöyle konuştu:'Beyin kanaması olabilir'Ani boyun hareketlerinde oluşan rahatsızlık sonrası vatandaşların vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneren Turgut, "O işlemin nasıl bir sonuç doğurduğunu bilemediğimiz için mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Acil bir durumla karşılaşıldığında mutlaka incelemeye tabi tutulmalı. Ona göre acil müdahaleler, tedaviler gerekebilir. Geç kalınması durumunda, şu anda gündemde olan ani ölümlere yol açabilir. Belki erken dönemdeki damar yırtılmaları geç dönemde beyin içine kanama yapabilir, beyin kanaması oluşturabilir. Bu ihmal edilirse işlemden bir süre sonra da ölüm hadisesi yaşanabilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/boynuna-masaj-yaptirdi-beynine-pihti-gitti-fizyoterapist-tutuklandi-1108614912.html

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boyun kütletme, kütletme, doktor