https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/boynuna-masaj-yaptirdi-beynine-pihti-gitti-fizyoterapist-tutuklandi-1108614912.html

Boynuna masaj yaptırdı, beynine pıhtı attı: Fizyoterapist tutuklandı

Boynuna masaj yaptırdı, beynine pıhtı attı: Fizyoterapist tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir TIR şoförü, boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden adam, kaldırıldığı hastanede... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T09:26+0300

2026-09-09T09:26+0300

2026-09-09T09:30+0300

türki̇ye

i̇stanbul

beyoğlu

hacamat

boyun ağrısı

fıtık

beyne pıhtı

doktor

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İstanbul Beyoğlu'nda mayıs ayında TIR şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle tedavi için fizyoterapi yaptığı öne sürülen arkadaşına gitti.Masaj ve boyun kütletmeNTV'den Onur Aksoy'un haberine göre hacamat, kütletme, kupa tedavisi ve masaj gibi işlemler yapan şüpheli, iddiaya göre Topay'a önce masaj yaptı ardından boynunu kütletti.5 pıhtı attı iddiasıTopay, kütletme işleminden sonra kendisini kötü hissetmesinin ardından düz bir yere sırt üstü yatırıldı. Dakikalar içinde Topay'ın durumu daha da kötüleşti ve bilinci kapandı.Beynini 5 pıhtının attığı öğrenilen Topay, entübe edildi ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınan sahte fizyoterapist, 6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu iddia etti.Adliyeye sevk edilen şüpheli, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.Topay'ın acılı ailesi ise tanıdıkları olan şüphelinin herhangi bir suçu olmadığını savundu.

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, beyoğlu, hacamat, boyun ağrısı, fıtık, beyne pıhtı, doktor