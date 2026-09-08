https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/istanbulda-boynu-kutletilen-adam-oldu-sahte-masaj-terapisti-tutuklandi-1108605354.html

İstanbul'da boynu kütletilen adam öldü: Sahte masaj terapisti tutuklandı

İstanbul'da boynu kütletilen adam öldü: Sahte masaj terapisti tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle tanıdığı Şenol Karataş'ın evine giden Berat Topay, boynunun kütletilmesinin ardından fenalaşarak hayatını... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T21:04+0300

2026-09-08T21:04+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

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hacamat

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21 Mayıs gecesi Hacıahmet Mahallesi'nde Berat Topay ve kardeşi Sinan Topay, yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Şenol Karataş'ın evine gitti. Karataş, Topay'a hacamat ve masaj uygulamaya başladı. Sabah'ın haberine göre, uygulama sırasında Karataş'ın Topay'ın boyun bölgesini tutarak çekme hareketi yaptığı, ardından Topay'ın kendisini kötü hissettiğini söylediği belirtildi. Düz zemine yatırılan Topay, kısa süre sonra bilincini kaybederek fenalaştı.Hastanede hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topay'ı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kalbi duran Topay, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Masörlük kurs belgesi iddiasıOlayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır hacamat, kupa tedavisi ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu söyledi.Karataş, Topay'ı yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığını ve son 6 aydır kendisine masaj yaptığını belirterek olay sırasında herhangi bir zarar verme kastının bulunmadığını savundu.Karataş, olay günü yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra Topay'ın boyun bölgesinden tutarak çekme işlemi gerçekleştirdiğini, sonrasında Topay'ın kendisini kötü hissettiğini ve kısa süre içinde bilincini kaybettiğini anlattı.Tutuklanarak cezaevine gönderildiEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol Karataş hakkında, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet ile 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından işlem yapıldı. Karataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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