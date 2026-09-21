https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/aymden-arabuluculuk-ve-ise-iade-karari-1108906086.html
AYM’den arabuluculuk ve işe iade kararı
AYM’den arabuluculuk ve işe iade kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, arabuluculuk tutanağındaki ifadeleri katı yorumlayarak işe iade davasını usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında hak ihlali... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T12:23+0300
2026-09-21T12:23+0300
2026-09-21T12:23+0300
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aym
i̇şe iade
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM), arabuluculuk sürecindeki ifadelerin katı ve şekilci yorumlanması nedeniyle usulden reddedilen işe iade davasına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö, iş akdinin feshedilmesinin ardından işe iade talebiyle dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine hükmederek davacının işe iadesine karar verdi.İstinaf mahkemesi davayı usulden reddettiDavalı işverenin istinaf başvurusunun ardından dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, arabuluculuk başvuru formunda “işe iade” seçeneğinin işaretlenmediğini ve son tutanaktaki ifadelerin bu talebi tam olarak kapsamadığını gerekçe gösterdi.Bölge Adliye Mahkemesi, bu gerekçelerle dava şartının bulunmadığına hükmederek işe iade davasını usulden reddetti.Bunun üzerine U.Ö, adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.AYM: Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildiBaşvuruyu inceleyen AYM, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.Kararın gerekçesinde, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade konusunu müzakere ettiklerinin ve anlaşamadıklarının kayıt altına alındığına dikkat çekildi.'Aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir'AYM, Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeler üzerinden ulaştığı sonucu katı bir yorum olarak değerlendirdi.Kararda şu ifadeler kullanıldı:"Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesi'nin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu katı yorum, başvurucu üzerinde ağır bir külfete sebebiyet vermiş ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmamıştır."Yeniden yargılama yapılacakAnayasa Mahkemesi, tespit edilen ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.Karar örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.AYM ayrıca başvurucunun tazminat talebini reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verilerini-kullananlara-operasyon-825-kisi-hakkinda-sorusturma-1108903238.html
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aym, i̇şe iade, anayasa mahkemesi (aym)
aym, i̇şe iade, anayasa mahkemesi (aym)
AYM’den arabuluculuk ve işe iade kararı
Anayasa Mahkemesi, arabuluculuk tutanağındaki ifadeleri katı yorumlayarak işe iade davasını usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM, arabuluculukta işe iade konusunun müzakere edildiğine dikkat çekerek başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), arabuluculuk sürecindeki ifadelerin katı ve şekilci yorumlanması nedeniyle usulden reddedilen işe iade davasına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö, iş akdinin feshedilmesinin ardından işe iade talebiyle dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine hükmederek davacının işe iadesine karar verdi.
İstinaf mahkemesi davayı usulden reddetti
Davalı işverenin istinaf başvurusunun ardından dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, arabuluculuk başvuru formunda “işe iade” seçeneğinin işaretlenmediğini ve son tutanaktaki ifadelerin bu talebi tam olarak kapsamadığını gerekçe gösterdi.
Bölge Adliye Mahkemesi, bu gerekçelerle dava şartının bulunmadığına hükmederek işe iade davasını usulden reddetti.
Bunun üzerine U.Ö, adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
AYM: Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi
Başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.
Kararın gerekçesinde, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade konusunu müzakere ettiklerinin ve anlaşamadıklarının kayıt altına alındığına dikkat çekildi.
'Aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir'
AYM, Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeler üzerinden ulaştığı sonucu katı bir yorum olarak değerlendirdi.
Kararda şu ifadeler kullanıldı:
"Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesi'nin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu katı yorum, başvurucu üzerinde ağır bir külfete sebebiyet vermiş ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmamıştır."
Yeniden yargılama yapılacak
Anayasa Mahkemesi, tespit edilen ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
Karar örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.
AYM ayrıca başvurucunun tazminat talebini reddetti.