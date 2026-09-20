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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kadir-inanirin-serveti-ortaya-cikti-luks-saat-cakmak-ve-kurbaga-figuru-koleksiyonlari-1108886459.html
Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı: Lüks saat, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonu var, vasiyet ne zaman açıklanacak?
Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı: Lüks saat, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonu var, vasiyet ne zaman açıklanacak?
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından usta oyuncunun mirası ortaya çıktı. İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığında gayrimenkuller ve banka hesaplarının yanı sıra... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T10:37+0300
2026-09-20T10:41+0300
yaşam
kadir i̇nanır
jülide kural
rolex
kültürel miras
vasiyet
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı mal varlığı ve yıllar içerisinde oluşturduğu özel koleksiyonlar merak konusu oldu.Edinilen bilgilere göre sanatçının banka hesaplarında önemli miktarda para, farklı bölgelerde ise çok sayıda gayrimenkul bulunuyor. Mirasın kimler arasında ve nasıl paylaşılacağı ise vasiyetlerin açılmasıyla netleşecek.3 ayrı vasiyet hazırladıUsta oyuncunun ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlediği öğrenildi.Bu ay açılacakİçerikleri gizli tutulan üç vasiyetin, hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla İnanır’ın mal varlığını ailesine, yakınlarına veya farklı kişi ve kurumlara bırakıp bırakmadığı ortaya çıkacak.Lüks saat koleksiyonları da varKadir İnanır’ın mirası yalnızca gayrimenkuller ve banka hesaplarından oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar içinde biriktirdiği yaklaşık 25 Rolex saati bulunduğu belirtiliyor.İnanır’ın ayrıca çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmak koleksiyonuna sahip olduğu ifade ediliyor. Özel işlemeli yüzükleri de koleksiyonun değerli parçaları arasında yer alıyor.3 bin kurbağa figürü bulunuyorKurbağalara olan ilgisiyle bilinen Kadir İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü bulunuyor. Uzun yıllar boyunca oluşturulan bu özel koleksiyonun da miras kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Maddi değerinin yanı sıra manevi öneme de sahip olan figürlerin geleceği, vasiyetlerin açılmasıyla belli olacak.Miras kime kalacak?Sekiz kardeşli bir aileden gelen Kadir İnanır’ın kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu ve sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor.İnanır’ın 24 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile resmi nikâhının bulunmaması da vasiyetleri daha önemli hale getiriyor. Kural’ın vasiyetlerde yer alıp almadığı henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/kadir-inanir-son-yolculuguna-ugurlandi-1106836141.html
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kadir i̇nanır, jülide kural, rolex, kültürel miras, vasiyet
kadir i̇nanır, jülide kural, rolex, kültürel miras, vasiyet

Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı: Lüks saat, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonu var, vasiyet ne zaman açıklanacak?

10:37 20.09.2026 (güncellendi: 10:41 20.09.2026)
© Murat KaynakKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© Murat Kaynak
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından usta oyuncunun mirası ortaya çıktı. İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığında gayrimenkuller ve banka hesaplarının yanı sıra lüks saat, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonları dikkat çekti. İnanır'ın vasiyetinin bu ay içinde açılması bekleniyor.
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı mal varlığı ve yıllar içerisinde oluşturduğu özel koleksiyonlar merak konusu oldu.
Edinilen bilgilere göre sanatçının banka hesaplarında önemli miktarda para, farklı bölgelerde ise çok sayıda gayrimenkul bulunuyor. Mirasın kimler arasında ve nasıl paylaşılacağı ise vasiyetlerin açılmasıyla netleşecek.

3 ayrı vasiyet hazırladı

Usta oyuncunun ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlediği öğrenildi.

Bu ay açılacak

İçerikleri gizli tutulan üç vasiyetin, hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla İnanır’ın mal varlığını ailesine, yakınlarına veya farklı kişi ve kurumlara bırakıp bırakmadığı ortaya çıkacak.

Lüks saat koleksiyonları da var

Kadir İnanır’ın mirası yalnızca gayrimenkuller ve banka hesaplarından oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar içinde biriktirdiği yaklaşık 25 Rolex saati bulunduğu belirtiliyor.
İnanır’ın ayrıca çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmak koleksiyonuna sahip olduğu ifade ediliyor. Özel işlemeli yüzükleri de koleksiyonun değerli parçaları arasında yer alıyor.

3 bin kurbağa figürü bulunuyor

Kurbağalara olan ilgisiyle bilinen Kadir İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü bulunuyor. Uzun yıllar boyunca oluşturulan bu özel koleksiyonun da miras kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Maddi değerinin yanı sıra manevi öneme de sahip olan figürlerin geleceği, vasiyetlerin açılmasıyla belli olacak.

Miras kime kalacak?

Sekiz kardeşli bir aileden gelen Kadir İnanır’ın kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu ve sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor.
İnanır’ın 24 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile resmi nikâhının bulunmaması da vasiyetleri daha önemli hale getiriyor. Kural’ın vasiyetlerde yer alıp almadığı henüz bilinmiyor.
Sanatçı Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
28 Haziran , 21:38
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