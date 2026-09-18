https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kadir-inanirin-vasiyetiyle-ilgili-tartismalar-buyuyor-yegeninden-hukuki-yollara-basvuracagiz-1108845646.html

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar büyüyor: Yeğeninden 'hukuki yollara başvuracağız' açıklaması

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar büyüyor: Yeğeninden 'hukuki yollara başvuracağız' açıklaması

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın mirasının açıklanacağı dava ertelendi. Dava sonrası açıklamalar yapan yeğeni Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T08:01+0300

2026-09-18T08:01+0300

2026-09-18T08:01+0300

yaşam

kadir i̇nanır

jülide kural

vasiyet

miras

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Usta oyuncu Kadir İnanır'ın üç vasiyetinin açıklanacağı duruşmanın dün ertelenmesinin ardından açıklamalar yapan ünlü ismin yeğeni Levent İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Vasiyetnamesini iki kere değiştirmiş. Kafa karıştıran bir durum var. Bu işten kötü kokular alıyorum” dedi.Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı. 3 vasiyetname hazırladığı ortaya çıkmıştı26 Haziran’da hayatını kaybeden İnanır’ın 2015 ve 2022’de hazırladığı üç ayrı vasiyetname, dün Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmada açıklanacaktı. Ancak 28 mirasçı arasından üç kişiye tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle duruşma 17 Aralık’a ertelendi. Sanatçının yeğeni Levent İnanır adliye çıkışı yaptığı açıklamada vasiyetnamede sonradan yapılan değişiklikler hakkında şunları söyledi:“Dayımın irade sorunu vardı. Çok ağır tedaviler görüyor, ağır ilaçlar kullanıyordu. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. 7 yılda üç kere pıhtı attı beynine. Kolay değildi o süreç. 2015’te yaptığı vasiyeti 2022’de değiştiriyor, aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi; irade sorunu vardı. 25 yaşında, 23 yaşında yeğenleri var. Birçoğu yetim. Ve onlar her zaman Kadir İnanır’a biat etmiş insanlar. Bunun bir karşılığı yok mudur?”Bu işten kötü kokular alıyorumHürriyet'in haberine göre, İnanır’ın mal varlığının büyük bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülmüştü. Levent İnanır, Kural’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:“Bugün Jülide Hanım da gelse iyi olurdu. Benim onunla problemim olamaz, onun emeğini inkâr eden yok. 27 yıllık hayat arkadaşı diyorlar ama aslında 21 yıl. Jülide Hanım’la çok görüşmüyorduk, orada bir erozyon durumu var. Ben dayımı avucumun içi gibi çok iyi tanıyorum ve bu işten kötü kokular alıyorum. Adalet var, göreceğiz. Bir de Allah’ın adaleti var. 17 Aralık’tan sonra konuşulacak çok şey olacak. Bakacağız vasiyete. O zaman daha farklı bir üslup olabilir. Ben kendi adıma rahat değilim. Dayım daha mutlu olmalıydı.”Akrabalarının Kadir İnanır’ı hastanede ziyaret etmelerinin ve telefonla aramalarının Jülide Kural tarafından engellendiğini öne süren Levent İnanır, Kural’ın bu durumu usta oyuncuya “yakınları tarafından yalnız bırakıldığı” şeklinde yansıttığını öne sürdü.Bir kravat bile bırakmamış bizeLevent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan’a yaptığı açıklamada da şöyle dedi:“Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş, Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kadir-inanirin-uc-ayri-vasiyeti-oldugu-ortaya-cikti-mal-varligini-kime-biraktigi-merak-ediliyor-1107538262.html

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kadir i̇nanır, jülide kural, vasiyet, miras