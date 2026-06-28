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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/kadir-inanir-son-yolculuguna-ugurlandi-1106836141.html
Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, bugün Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kadir İnanır'ın cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir devrin, Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz" dedi.Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer, önemli bir usta olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:Cenaze törenine katılan eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadir İnanır'ın sinemanın duayenlerinden olduğunu söyledi.Oyuncu Hülya Avşar ise İnanır'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Ben yine iyileşip yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye bakarken şoka girdim" dedi.Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmalarının kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avşar, "O yüzden elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların nasıl değerini biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz" diye konuştu.Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile Levent İnanır, Jülide Kural, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Ahmet Yenilmez, Oktay Kaynarca, İlyas Salman'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.Yoğun katılımın olduğu törende zaman zaman kalabalıktan dolayı arbede yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/denizde-kaybolmustu-14-yasindaki-kiz-cocugu-olu-bulundu-1106836011.html
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kadir i̇nanır, mehmet nuri ersoy, yeşilçam, chp
kadir i̇nanır, mehmet nuri ersoy, yeşilçam, chp

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

21:38 28.06.2026 (güncellendi: 22:28 28.06.2026)
© AA / Cemal YurttaşSanatçı Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı
Sanatçı Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, bugün Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir İnanır'ın cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine katılanlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir devrin, Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz" dedi.
Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer, önemli bir usta olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde sinemamızın Türk klasiklerinde hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanatseverlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

Cenaze törenine katılan eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadir İnanır'ın sinemanın duayenlerinden olduğunu söyledi.
Oyuncu Hülya Avşar ise İnanır'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Ben yine iyileşip yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye bakarken şoka girdim" dedi.
Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmalarının kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avşar, "O yüzden elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların nasıl değerini biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz" diye konuştu.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile Levent İnanır, Jülide Kural, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Ahmet Yenilmez, Oktay Kaynarca, İlyas Salman'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Yoğun katılımın olduğu törende zaman zaman kalabalıktan dolayı arbede yaşandı.
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