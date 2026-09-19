Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html
Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Son bir günde beş yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Son bir günde beş yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'ta iki, Zaporojye bölgesinde bir, Harkov bölgesinde de iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T13:04+0300
2026-09-19T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
donbass
harkov
zaporojye
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093062254_0:17:783:457_1920x0_80_0_0_087102cc29e178ab5a3d9b70346e047b.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler taktik konumlarını pekiştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Maryevka ve Gulevo yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikleri ise Zaporojye bölgesinde de Zelyonaya Dibrova yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde Loşakovo ve Komissarovo yerleşimlerinde kontrolü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.345 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile akaryakıt ve askeri malzeme depolarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 936 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-haftada-11-yerlesim-rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-zelenoyeyi-de-ele-gecirdi-1108149341.html
rusya
donbass
harkov
zaporojye
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093062254_74:0:707:475_1920x0_80_0_0_302d9a84865616be9b3c96a28423a69f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, harkov, zaporojye, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, harkov, zaporojye, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp

Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Son bir günde beş yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti

13:04 19.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus askerleri operasyonda
Rus askerleri operasyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'ta iki, Zaporojye bölgesinde bir, Harkov bölgesinde de iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler taktik konumlarını pekiştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Maryevka ve Gulevo yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikleri ise Zaporojye bölgesinde de Zelyonaya Dibrova yerleşiminde kontrolü sağladı.
Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde Loşakovo ve Komissarovo yerleşimlerinde kontrolü ele geçirdi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.345 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus askerleri Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile akaryakıt ve askeri malzeme depolarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 936 uçak tipi İHA önledi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Bir haftada 11 yerleşim: Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi de ele geçirdi
21 Ağustos, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала