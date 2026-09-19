https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html

Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Son bir günde beş yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Son bir günde beş yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donbass'ta iki, Zaporojye bölgesinde bir, Harkov bölgesinde de iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T13:04+0300

2026-09-19T13:04+0300

2026-09-19T13:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

donbass

harkov

zaporojye

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler taktik konumlarını pekiştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Maryevka ve Gulevo yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikleri ise Zaporojye bölgesinde de Zelyonaya Dibrova yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde Loşakovo ve Komissarovo yerleşimlerinde kontrolü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.345 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile akaryakıt ve askeri malzeme depolarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 7 güdümlü uçak bombası ve 936 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-haftada-11-yerlesim-rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-zelenoyeyi-de-ele-gecirdi-1108149341.html

rusya

donbass

harkov

zaporojye

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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