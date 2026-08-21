Bir haftada 11 yerleşim: Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi de ele geçirdi
© SputnikRus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları
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Özel askeri harekata kararlı bir şekilde devam eden Rus ordusu, bir yandan düşman güçlerini bombardımanlarla etkisiz hale getirirken bir yandan da ele geçirdiği toprakları genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Zelenoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.
Bir haftalık süreçte Zelenoye'nin de dahil olmasıyla birlikte 11 yerleşim Rusların eline geçti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta boyunca yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak kapsamlı ve grup saldırıları gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda Ukrayna'nı savunma sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, akaryakıt ve ulaşım altyapı tesisleri hedef alındı.
Bir haftalık süreçte Zelenoye'nin de dahil olmasıyla birlikte 11 yerleşim Rusların eline geçti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta boyunca yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak kapsamlı ve grup saldırıları gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda Ukrayna'nı savunma sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, akaryakıt ve ulaşım altyapı tesisleri hedef alındı.
'Askeri tesisler ve mühimmat depoları vuruldu'
Operasyonlar kapsamında kara robotik sistemleri, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve bunlara ait parçaların üretildiği atölyeler imha edildi.
Ayrıca uzun menzilli Flaminqo seyir füzelerinin hazırlık ve fırlatma yerleri ile mühimmat, yakıt ve malzeme depoları da vurulan hedefler arasında yer aldı.
Ayrıca uzun menzilli Flaminqo seyir füzelerinin hazırlık ve fırlatma yerleri ile mühimmat, yakıt ve malzeme depoları da vurulan hedefler arasında yer aldı.
'Deniz unsurları ve füzeler hedef alındı'
Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre, Ukrayna Donanması'na ait iki devriye botu ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren 10 kuru yük gemisi ile iki tanker olmak üzere toplam 12 deniz aracı etkisiz hale getirildi.
Öte yandan hava savunma sistemleri, Flaminqo tipi 26 seyir füzesini ve binlerce insansız hava aracını düşürdü.
Öte yandan hava savunma sistemleri, Flaminqo tipi 26 seyir füzesini ve binlerce insansız hava aracını düşürdü.