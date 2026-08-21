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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bir-haftada-11-yerlesim-rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-zelenoyeyi-de-ele-gecirdi-1108149341.html
Bir haftada 11 yerleşim: Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi de ele geçirdi
Bir haftada 11 yerleşim: Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi de ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlı bir şekilde devam eden Rus ordusu, bir yandan düşman güçlerini bombardımanlarla etkisiz hale getirirken bir yandan da ele... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T14:21+0300
2026-08-21T14:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Zelenoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.Bir haftalık süreçte Zelenoye'nin de dahil olmasıyla birlikte 11 yerleşim Rusların eline geçti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta boyunca yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak kapsamlı ve grup saldırıları gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda Ukrayna'nı savunma sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, akaryakıt ve ulaşım altyapı tesisleri hedef alındı.'Askeri tesisler ve mühimmat depoları vuruldu'Operasyonlar kapsamında kara robotik sistemleri, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve bunlara ait parçaların üretildiği atölyeler imha edildi. Ayrıca uzun menzilli Flaminqo seyir füzelerinin hazırlık ve fırlatma yerleri ile mühimmat, yakıt ve malzeme depoları da vurulan hedefler arasında yer aldı.'Deniz unsurları ve füzeler hedef alındı'Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre, Ukrayna Donanması'na ait iki devriye botu ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren 10 kuru yük gemisi ile iki tanker olmak üzere toplam 12 deniz aracı etkisiz hale getirildi. Öte yandan hava savunma sistemleri, Flaminqo tipi 26 seyir füzesini ve binlerce insansız hava aracını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abd-basini-ukraynada-siyasi-kriz-derinlesiyor-zelenskiy-koseye-sikisti-1108144861.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya

Bir haftada 11 yerleşim: Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi de ele geçirdi

14:21 21.08.2026
© SputnikRus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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Özel askeri harekata kararlı bir şekilde devam eden Rus ordusu, bir yandan düşman güçlerini bombardımanlarla etkisiz hale getirirken bir yandan da ele geçirdiği toprakları genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Zelenoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Bir haftalık süreçte Zelenoye'nin de dahil olmasıyla birlikte 11 yerleşim Rusların eline geçti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta boyunca yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak kapsamlı ve grup saldırıları gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda Ukrayna'nı savunma sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, akaryakıt ve ulaşım altyapı tesisleri hedef alındı.

'Askeri tesisler ve mühimmat depoları vuruldu'

Operasyonlar kapsamında kara robotik sistemleri, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve bunlara ait parçaların üretildiği atölyeler imha edildi.

Ayrıca uzun menzilli Flaminqo seyir füzelerinin hazırlık ve fırlatma yerleri ile mühimmat, yakıt ve malzeme depoları da vurulan hedefler arasında yer aldı.

'Deniz unsurları ve füzeler hedef alındı'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre, Ukrayna Donanması'na ait iki devriye botu ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren 10 kuru yük gemisi ile iki tanker olmak üzere toplam 12 deniz aracı etkisiz hale getirildi.

Öte yandan hava savunma sistemleri, Flaminqo tipi 26 seyir füzesini ve binlerce insansız hava aracını düşürdü.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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