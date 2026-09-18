https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/meb-duyurdu-ogretmenlerin-ikinci-atama-sonuclari-belli-oldu-1108864797.html
MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu
MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine yönelik ikinci atama sonuçları duyuruldu. Ataması yapılan öğretmenler, sonuçlarını Milli Eğitim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T18:36+0300
2026-09-18T18:36+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
atama
öğretmen atamaları
eğitim
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine ilişkin ikinci atama sonuçlarını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz tatilindeki mazerete bağlı yer değiştirme döneminde ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin atama sonuçları ilan edildi.Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtilirken, öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-tarihleri-aciklandi-1108732461.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, öğretmen atamaları, eğitim, yüz yüze eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, öğretmen atamaları, eğitim, yüz yüze eğitim
MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu
Öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine yönelik ikinci atama sonuçları duyuruldu. Ataması yapılan öğretmenler, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden görüntüleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine ilişkin ikinci atama sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz tatilindeki mazerete bağlı yer değiştirme döneminde ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin atama sonuçları ilan edildi.
Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtilirken, öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenebilecek.