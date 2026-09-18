https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/meb-duyurdu-ogretmenlerin-ikinci-atama-sonuclari-belli-oldu-1108864797.html

MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu

MEB duyurdu: Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu

Sputnik Türkiye

Öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine yönelik ikinci atama sonuçları duyuruldu. Ataması yapılan öğretmenler, sonuçlarını Milli Eğitim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T18:36+0300

2026-09-18T18:36+0300

2026-09-18T18:36+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

atama

öğretmen atamaları

eğitim

yüz yüze eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliğine ilişkin ikinci atama sonuçlarını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz tatilindeki mazerete bağlı yer değiştirme döneminde ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin atama sonuçları ilan edildi.Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtilirken, öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-tarihleri-aciklandi-1108732461.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, öğretmen atamaları, eğitim, yüz yüze eğitim