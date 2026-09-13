Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-tarihleri-aciklandi-1108732461.html
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin tarihlerini duyurdu. Karara... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T20:26+0300
2026-09-13T20:26+0300
türki̇ye
öğretmen
öğretmen atamaları
kadro
tayin
il
şehir
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c5cd05c7844baab38df903fca5e4a210.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öğretmen, öğretmen atamaları, kadro, tayin, il, şehir, öğrenci
öğretmen, öğretmen atamaları, kadro, tayin, il, şehir, öğrenci

Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı

20:26 13.09.2026
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin tarihlerini duyurdu. Karara göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026'da alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum.

Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
TÜRKİYE
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
11 Eylül, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала