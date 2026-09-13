Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı

2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum.