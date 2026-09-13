https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-tarihleri-aciklandi-1108732461.html
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin tarihlerini duyurdu. Karara... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T20:26+0300
2026-09-13T20:26+0300
2026-09-13T20:26+0300
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öğretmen
öğretmen atamaları
kadro
tayin
il
şehir
öğrenci
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html
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öğretmen, öğretmen atamaları, kadro, tayin, il, şehir, öğrenci
öğretmen, öğretmen atamaları, kadro, tayin, il, şehir, öğrenci
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin tarihlerini duyurdu. Karara göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026'da alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum.