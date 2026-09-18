https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/fahis-fiyat-sorusturmasi-40-supheli-tutuklandi-1108867504.html
Fahiş fiyat soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin yürütülen 'Tarladan markete fiyat yolculuğu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T22:48+0300
2026-09-18T22:48+0300
2026-09-18T22:48+0300
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meyve-sebze ve pazarcılar federasyonu
meyve
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Tarladan markete fiyat yolculuğu' soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/ticaret-bakanligindan-sebze-ve-meyve-fiyatlarina-denetim-fahis-artislar-tespit-edildi-1104873257.html
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sebze, meyve-sebze ithalatı, meyve-sebze ve pazarcılar federasyonu, meyve, türkiye yaş meyve sebze i̇hracatçı birlikleri
sebze, meyve-sebze ithalatı, meyve-sebze ve pazarcılar federasyonu, meyve, türkiye yaş meyve sebze i̇hracatçı birlikleri
Fahiş fiyat soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı
Sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin yürütülen 'Tarladan markete fiyat yolculuğu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Tarladan markete fiyat yolculuğu' soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.