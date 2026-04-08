Ticaret Bakanlığı’ndan sebze ve meyve fiyatlarına denetim: Fahiş artışlar tespit edildi
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Ankara ve İzmir'deki marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını mercek altına aldı. Yapılan... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Ankara ve İzmir’deki marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını mercek altına aldı. Yapılan denetimlerde, ürünlerin tedarik fiyatlarıyla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında ciddi farklar olduğu belirlendi.
Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen piyasa denetimleri, sebze ve meyve fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimler kapsamında, Hal Kayıt Sistemi üzerinden marketlerin alış ve satış fiyatları detaylı şekilde incelendi.
Ankara’daki incelemelerde, çarliston biberin market tarafından 42 TL’ye satın alındığı, tüketiciye ise 249.67 TL’den sunulduğu tespit edildi. Benzer şekilde pancar 15 TL’den 79.95 TL’ye, dolmalık biber 63.33 TL’den 249.67 TL’ye, maydanoz ise 5 TL’den 19.95 TL’ye tüketiciye ulaştı. Zencefilin 53.50 TL’den 196 TL’ye, kırmızı biberin 75 TL’den 286.33 TL’ye, göbek marulun 35 TL’den 119.50 TL’ye, salkım domatesin 50 TL’den 149.95 TL’ye, beyaz lahananın 8 TL’den 24.95 TL’ye, kokteyl domatesin ise 72 TL’den 219 TL’ye satıldığı belirlendi.
İzmir’de yapılan denetimlerde ise patatesin 5 TL’den 28.99 TL’ye, sivri biberin 50 TL’den 249.99 TL’ye, limonun 18 TL’den 129.95 TL’ye, ayvanın 30 TL’den 225 TL’ye, çarliston biberin 48 TL’den 199 TL’ye, bir başka sivri biberin 50 TL’den 389.95 TL’ye ve Golden elmanın 30 TL’den 99.99 TL’ye satıldığı tespit edildi.
Tespit edilen fahiş fiyat artışlarıyla ilgili olarak, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla dosya Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.