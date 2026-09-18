https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/besiktas-avrupa-ligine-farkli-basladi-1108843427.html
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T00:04+0300
2026-09-18T00:04+0300
2026-09-18T00:22+0300
spor
marsilya
uefa
beşiktaş
avrupa
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi kura çekimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108843266_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39369221978f43026dd04e051dbec33.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html
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marsilya, uefa, beşiktaş, avrupa, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi
marsilya, uefa, beşiktaş, avrupa, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı
00:04 18.09.2026 (güncellendi: 00:22 18.09.2026)
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti.
Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.