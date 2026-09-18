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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/besiktas-avrupa-ligine-farkli-basladi-1108843427.html
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
marsilya
uefa
beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html
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marsilya, uefa, beşiktaş, avrupa, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi
marsilya, uefa, beşiktaş, avrupa, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı başladı

00:04 18.09.2026 (güncellendi: 00:22 18.09.2026)
© AA / Adem KutucuBeşiktaş - Olimpik Marsilya
Beşiktaş - Olimpik Marsilya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Adem Kutucu
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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti.
Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
SPOR
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi
13 Ağustos, 21:57
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