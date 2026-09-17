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Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayolları sağanak nedeniyle kapandı
Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayolları sağanak nedeniyle kapandı
Sputnik Türkiye
Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kentte yollarda su birikintileri oluştu. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu yağışı kısa süreli etkili olsa da nedeniyle Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı; yollarda su birikintileri oluştu.Uşak-Ankara karayolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle yol polis ekiplerince çift yönlü ulaşıma kapatıldı.Uşak-Ankara karayolunda trafik akışı yan yollardan sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.Uşak-Denizli karayolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde su birikintileri oluşması ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle burası da trafiğe kapatıldı.Su birikintilerinin Uşak Belediyesi ekiplerince çekilmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Bazı araçların yollarda su birikintilerinde kaldığı, sürücülerinin iterek araçlarını ilerletmeye çalıştığı görüldü.
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türkiye, uşak, uşak belediyesi, sağanak
türkiye, uşak, uşak belediyesi, sağanak

Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayolları sağanak nedeniyle kapandı

20:11 17.09.2026 (güncellendi: 20:12 17.09.2026)
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta sağanak ve dolu
Uşak'ta sağanak ve dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Mehmet Çalık
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Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kentte yollarda su birikintileri oluştu.
Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu yağışı kısa süreli etkili olsa da nedeniyle Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı; yollarda su birikintileri oluştu.
Uşak-Ankara karayolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle yol polis ekiplerince çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Uşak-Ankara karayolunda trafik akışı yan yollardan sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Uşak-Denizli karayolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde su birikintileri oluşması ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle burası da trafiğe kapatıldı.
Su birikintilerinin Uşak Belediyesi ekiplerince çekilmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçların yollarda su birikintilerinde kaldığı, sürücülerinin iterek araçlarını ilerletmeye çalıştığı görüldü.
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