https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/usak-ankara-ve-usak-denizli-karayollari-saganak-nedeniyle-kapandi-1108840453.html

Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayolları sağanak nedeniyle kapandı

Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayolları sağanak nedeniyle kapandı

Sputnik Türkiye

Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kentte yollarda su birikintileri oluştu. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T20:11+0300

2026-09-17T20:11+0300

2026-09-17T20:12+0300

türki̇ye

türkiye

uşak

uşak belediyesi

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108840296_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a9479f323b87cb002b8012d1424bfa98.jpg

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu yağışı kısa süreli etkili olsa da nedeniyle Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı; yollarda su birikintileri oluştu.Uşak-Ankara karayolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle yol polis ekiplerince çift yönlü ulaşıma kapatıldı.Uşak-Ankara karayolunda trafik akışı yan yollardan sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.Uşak-Denizli karayolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde su birikintileri oluşması ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle burası da trafiğe kapatıldı.Su birikintilerinin Uşak Belediyesi ekiplerince çekilmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Bazı araçların yollarda su birikintilerinde kaldığı, sürücülerinin iterek araçlarını ilerletmeye çalıştığı görüldü.

türki̇ye

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, uşak, uşak belediyesi, sağanak