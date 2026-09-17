https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/sokaklar-guvende-sorusturmasi-21-supheli-tutuklandi-1108840039.html

'Sokaklar Güvende' soruşturması: 21 şüpheli tutuklandı

'Sokaklar Güvende' soruşturması: 21 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

81 ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada, hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, 2'si adli kontrol... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T19:25+0300

2026-09-17T19:25+0300

2026-09-17T19:25+0300

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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı değerlendirilen yeni nesil suç örgütlerine yönelik 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 23 şüpheliden 21'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-gurlek-duyurdu-sokaklar-guvende-operasyonlarinda-2-bin-477-kisi-yakalandi-1108741611.html

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Sputnik Türkiye

tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, güvenlik, operasyon, ortak operasyon, polis, polis baskını