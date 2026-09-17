https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/sokaklar-guvende-sorusturmasi-21-supheli-tutuklandi-1108840039.html
'Sokaklar Güvende' soruşturması: 21 şüpheli tutuklandı
'Sokaklar Güvende' soruşturması: 21 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
81 ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada, hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, 2'si adli kontrol... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T19:25+0300
2026-09-17T19:25+0300
2026-09-17T19:25+0300
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tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
güvenlik
operasyon
ortak operasyon
polis
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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı değerlendirilen yeni nesil suç örgütlerine yönelik 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 23 şüpheliden 21'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-gurlek-duyurdu-sokaklar-guvende-operasyonlarinda-2-bin-477-kisi-yakalandi-1108741611.html
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tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, güvenlik, operasyon, ortak operasyon, polis, polis baskını
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, güvenlik, operasyon, ortak operasyon, polis, polis baskını
'Sokaklar Güvende' soruşturması: 21 şüpheli tutuklandı
81 ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada, hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı değerlendirilen yeni nesil suç örgütlerine yönelik 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 23 şüpheliden 21'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.