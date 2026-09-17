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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-abd-icin-faiz-oranlarini-dusurun-1108819549.html
Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün
Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti. Trump, faiz... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T00:11+0300
2026-09-17T00:11+0300
dünya
donald trump
abd
faiz
fed faiz kararı
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faiz oranları
faiz artırımı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında Trump, ''ABD için faiz oranlarını düşürün ve hemen yapın. ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz dünyadaki açık ara en güvenilir krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla hızla büyüyor! Eğer açık verdiğimiz tüm ülkelerle, ki bunların çoğuyla açık veriyoruz, ticareti durdursaydık yılda en az 1.5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü biz taşıyoruz ve bunun artık böyle devam etmesi mümkün değil'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
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donald trump, abd, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
donald trump, abd, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı

Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün

00:11 17.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti. Trump, faiz oranlarının ABD için hemen düşürülmesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Trump, ''ABD için faiz oranlarını düşürün ve hemen yapın. ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz dünyadaki açık ara en güvenilir krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla hızla büyüyor! Eğer açık verdiğimiz tüm ülkelerle, ki bunların çoğuyla açık veriyoruz, ticareti durdursaydık yılda en az 1.5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü biz taşıyoruz ve bunun artık böyle devam etmesi mümkün değil'' dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
DÜNYA
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
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