https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-abd-icin-faiz-oranlarini-dusurun-1108819549.html

Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün

Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti. Trump, faiz... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T00:11+0300

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faiz artırımı

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında Trump, ''ABD için faiz oranlarını düşürün ve hemen yapın. ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz dünyadaki açık ara en güvenilir krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla hızla büyüyor! Eğer açık verdiğimiz tüm ülkelerle, ki bunların çoğuyla açık veriyoruz, ticareti durdursaydık yılda en az 1.5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü biz taşıyoruz ve bunun artık böyle devam etmesi mümkün değil'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html

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donald trump, abd, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı