https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-abd-icin-faiz-oranlarini-dusurun-1108819549.html
Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün
Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti. Trump, faiz... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T00:11+0300
2026-09-17T00:11+0300
2026-09-17T00:11+0300
dünya
donald trump
abd
faiz
fed faiz kararı
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449690_0:151:3086:1887_1920x0_80_0_0_29eff96692c9de469269048304002539.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında Trump, ''ABD için faiz oranlarını düşürün ve hemen yapın. ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz dünyadaki açık ara en güvenilir krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla hızla büyüyor! Eğer açık verdiğimiz tüm ülkelerle, ki bunların çoğuyla açık veriyoruz, ticareti durdursaydık yılda en az 1.5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü biz taşıyoruz ve bunun artık böyle devam etmesi mümkün değil'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449690_185:0:2902:2038_1920x0_80_0_0_6765b36691651aa41282ad1d93fc7b0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
donald trump, abd, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
Trump: ABD için faiz oranlarını düşürün
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti. Trump, faiz oranlarının ABD için hemen düşürülmesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Trump, ''ABD için faiz oranlarını düşürün ve hemen yapın. ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz dünyadaki açık ara en güvenilir krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla hızla büyüyor! Eğer açık verdiğimiz tüm ülkelerle, ki bunların çoğuyla açık veriyoruz, ticareti durdursaydık yılda en az 1.5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü biz taşıyoruz ve bunun artık böyle devam etmesi mümkün değil'' dedi.