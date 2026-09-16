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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
Sputnik Türkiye
FED, politika faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:03+0300
2026-09-16T21:10+0300
dünya
abd
merkez bankası
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ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.25 baz puanlık artış kararının, karşıt oy olmadan 12'ye 0 oyla verdildiği belirtildi. Bu karar, FED'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı oldu.
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abd, merkez bankası, fed
abd, merkez bankası, fed

3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti

21:03 16.09.2026 (güncellendi: 21:10 16.09.2026)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
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FED, politika faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.
25 baz puanlık artış kararının, karşıt oy olmadan 12'ye 0 oyla verdildiği belirtildi. Bu karar, FED'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı oldu.
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