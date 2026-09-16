https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
Sputnik Türkiye
FED, politika faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:03+0300
2026-09-16T21:03+0300
2026-09-16T21:10+0300
dünya
abd
merkez bankası
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.25 baz puanlık artış kararının, karşıt oy olmadan 12'ye 0 oyla verdildiği belirtildi. Bu karar, FED'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_177a218e47ecee0455faa59f8bb0b52b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, merkez bankası, fed
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
21:03 16.09.2026 (güncellendi: 21:10 16.09.2026)
FED, politika faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.75 ile yüzde 4.00 arasında yükseltme kararı aldı.
25 baz puanlık artış kararının, karşıt oy olmadan 12'ye 0 oyla verdildiği belirtildi. Bu karar, FED'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı oldu.