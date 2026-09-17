https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/thomas-reis-trabzonspor-icin-imzayi-atti-asla-korkum-olmadi-1108838942.html

Thomas Reis, Trabzonspor için imzayı attı: 'Asla korkum olmadı'

Thomas Reis, Trabzonspor için imzayı attı: 'Asla korkum olmadı'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'taki imza töreninde konuşan Alman teknik adam, Süper Lig'i tanıdığını... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T17:49+0300

2026-09-17T17:49+0300

2026-09-17T17:49+0300

spor

thomas reis

trabzonspor

süper lig

galatasaray

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108838781_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_24c76f6e2e7bef9d5f5d861deb3d6bc7.jpg

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.Papara Park'taki törende konuşan Reis, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığında tereddüt etmediğini belirterek, "Asla korkum olmadı. Hemen gelip maça çıkmak istedim" dedi.Galatasaray maçına değinen Reis, ''Maça fazla vakit yok. En iyi galibiyeti alacak oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli maç arasında çok fazla çalışacak zamanımız olacak, takımı daha iyi hale getireceğimizin sözünü verebilirim'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thomas reis, trabzonspor, süper lig, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu