https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/thomas-reis-trabzonspor-icin-imzayi-atti-asla-korkum-olmadi-1108838942.html
Thomas Reis, Trabzonspor için imzayı attı: 'Asla korkum olmadı'
Thomas Reis, Trabzonspor için imzayı attı: 'Asla korkum olmadı'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'taki imza töreninde konuşan Alman teknik adam, Süper Lig'i tanıdığını... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T17:49+0300
2026-09-17T17:49+0300
2026-09-17T17:49+0300
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.Papara Park'taki törende konuşan Reis, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığında tereddüt etmediğini belirterek, "Asla korkum olmadı. Hemen gelip maça çıkmak istedim" dedi.Galatasaray maçına değinen Reis, ''Maça fazla vakit yok. En iyi galibiyeti alacak oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli maç arasında çok fazla çalışacak zamanımız olacak, takımı daha iyi hale getireceğimizin sözünü verebilirim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html
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thomas reis, trabzonspor, süper lig, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
thomas reis, trabzonspor, süper lig, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Thomas Reis, Trabzonspor için imzayı attı: 'Asla korkum olmadı'
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'taki imza töreninde konuşan Alman teknik adam, Süper Lig'i tanıdığını belirterek kısa sürede takımı Galatasaray derbisine hazırlamak istediğini söyledi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.
Papara Park'taki törende konuşan Reis, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığında tereddüt etmediğini belirterek, "Asla korkum olmadı. Hemen gelip maça çıkmak istedim" dedi.
Galatasaray maçına değinen Reis, ''Maça fazla vakit yok. En iyi galibiyeti alacak oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli maç arasında çok fazla çalışacak zamanımız olacak, takımı daha iyi hale getireceğimizin sözünü verebilirim'' açıklamasında bulundu.