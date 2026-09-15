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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
thomas reis
trabzon
trabzonspor
teknik direktör
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
futbol antrenörü
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Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis, Bulgaristan'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Reis, burada taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bordo-mavili kaşkol takılan deneyimli teknik adam, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.Reis, ardından kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trabzonsporda-fatih-tekke-istifa-etti-1108410473.html
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thomas reis, trabzon, trabzonspor, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, futbol antrenörü
thomas reis, trabzon, trabzonspor, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, futbol antrenörü

Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı

21:53 15.09.2026
© AA / Enes SansarTrabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / Enes Sansar
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis, Bulgaristan'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Reis, burada taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bordo-mavili kaşkol takılan deneyimli teknik adam, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.
Reis, ardından kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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