https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T21:53+0300
2026-09-15T21:53+0300
2026-09-15T21:53+0300
spor
thomas reis
trabzon
trabzonspor
teknik direktör
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108790846_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_00e6a3df3be038add4ac48df01062be6.jpg
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis, Bulgaristan'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Reis, burada taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bordo-mavili kaşkol takılan deneyimli teknik adam, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.Reis, ardından kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trabzonsporda-fatih-tekke-istifa-etti-1108410473.html
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thomas reis, trabzon, trabzonspor, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, futbol antrenörü
thomas reis, trabzon, trabzonspor, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, futbol antrenörü
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu: Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis, Bulgaristan'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Reis, burada taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bordo-mavili kaşkol takılan deneyimli teknik adam, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.
Reis, ardından kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.